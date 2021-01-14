Санкт-Петербург, 14 января, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге мужчина решил пожонглировать мячом на рельсах перед приближающимся поездом метрополитена. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Пресс-служба Петербургского метрополитена В Петербурге мужчина жонглировал на рельсах мячом перед приближающимся поездом.

Инцидент произошел 13 января на станции «Звенигородская» на пятой линии. Мужчина пытался жонглировать футбольным мячом на путях перед прибытием состава. Как рассказали в метро, молодой человек неоднократно был замечен в умышленном нарушении Правил пользования метрополитеном.

«Данная ситуация взята на особый контроль. Проводятся совместные мероприятия с целью недопущения нарушителя на территорию метрополитена в дальнейшем и привлечения его к ответственности», — уточнили в пресс-службе.