Таруса, Калужская область, 14 января, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В городе Тарусе губернатор Владислав Шапша 13 января вручил ключи от новых квартир лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Дети-сироты получили жильё в новом доме

60 квартир в новом доме были выкуплены за счёт средств областного и федерального бюджетов. Дом сдан в 2020 году, все квартиры в нем однокомнатные, с центральным отоплением, внутренней отделкой и общей площадью от 30 до 42 квадратных метров.

«Сегодня очень радостный момент. Я знаю, что здесь не только тарусяне, но и жители Калуги, Ферзиковского, Жуковского, Барятинского, Жиздринского районов», — отметил Шапша. Он добавил, что в 2021 году 109 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат новое жилье. «Но это далеко не всё, что мы должны сделать. В очереди сейчас стоит 1771 человек, который должен решить свою квартирную проблему и, мы должны помочь это сделать», — сказал Владислав Шапша.

В регионе приобретение жилых помещений для детей-сирот ведется в рамках подпрограммы «Право ребенка на семью» государственной программы Калужской области «Семья и дети Калужской области». В 2020 году на эти цели было предусмотрено 140 млн 842,9 тыс. рублей. Дополнительно из областного бюджета выделено 36 млн 312,9 тыс. рублей.