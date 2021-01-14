Москва, 14 января, 2021, 09:53 — ИА Регнум. По итогам 2020 года в России было продано 8025 машин Volvo — на 9% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

Michael Sheehan Логотип Volvo

Самым продаваемым автомобилем шведской марки на авторынке России в 2020 году стал среднеразмерный кроссовер ХС60. Продажи этой модели сократились в прошлом году на 11%, до 2998 экземпляров. Вторым по популярности оказался полноразмерный кроссовер ХС90, чья реализация, наоборот, выросла на 7%, до 2209 экземпляров.

Третье место занял компактный кроссовер ХС 40. При этом продажи этой модели в России в прошлом году упали более существенно — на 40% (1132 ед.). Также в список самых продаваемых моделей вошел седан бизнес-класса S90. Реализация этой модели выросла на 27% (512 шт.).

Ранее стало известно, что китайская компания Geely планирует выпустить новый полноразмерный кроссовер, созданный на платформе CMA от Volvo.

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