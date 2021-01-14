Барнаул, 14 января, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Жители Барнаула вновь обратили внимание на состояние скандально известного двухэтажного, кирпичного, двухподъездного дома, который теперь называют не иначе, как «дом-армагеддон». Это здание 1955 года постройки, согласно документации, все ещё числится в эксплуатации. Как видно на фотографиях, опубликованных в сообществе «Барнаул-22», здание находится по адресу: улица Беляева, 20. Недавно там прорвало трубу и он покрылся ледяными наростами.

Цитата из группы «Барнаул-22» ВКонтакте «Дом-армагеддон» в Барнауле

Впрочем, в настоящее время многие барнаульские дома в районе Потока находятся в подобном состоянии.

Цитата из группы «Барнаул-22» ВКонтакте «Дом-армагеддон» в Барнауле: улица Беляева, 20

Напомним, ещё в 2015 году мэрия Барнаула требовала от собственников квартир снести это аварийное здание. В ноябре того же года тогда ещё первый заместитель главы администрации Барнаула Пётр Фризен постановил изъять «в установленном законодательством порядке у собственников жилых помещений многоквартирного дома №20 по ул. Беляева земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 22:63:020335:6, площадью 1231 кв. м и жилые помещения №1, 2, 3, 4, 5, 6 в указанном многоквартирном доме для муниципальных нужд».