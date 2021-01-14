Москва, 14 января, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Один из рисков связанных с внедрение в России цифрового рубля заключатся в том, что кредитные организации в том формате, как они представлены сегодня, будут вытеснены с рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил заместитель председателя «Партии Роста», собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин. Так он прокомментировал опасения экспертного сообщества по поводу цифрового рубля.

ИА REGNUM Рубль

«Важно понять, зачем нам нужен цифровой рубль. В первую очередь, это шаг в современность, когда наличные деньги уходят уже на третий план, и скорость обмена средствами сокращается до нескольких секунд. Бизнесу также будут полезны возможности цифрового рубля для осуществления взаиморасчетов при операциях экспорта и импорта товаров и услуг, — сказал Демин. — Думать о том, что киберпреступники найдут способы «взлома» цифровых кошельков, разумеется, важно, но нужно это не только озвучивать, как опасение, но и заранее предусматривать способы защиты от подобных действий. К примеру, разработать надежную систему идентификации плательщиков, сертифицировать особым образом торговые площадки, обозначить порог сделок в цифровом формате, и т. д».

По его словам, стоит задуматься — а будут ли нужны банки после внедрения цифровой валюты?

«По идее, бразды правления цифровым рублем будут в руках ЦБ, а это значит, что сделки между физическими и юридическими лицами будут проходить практически без посредников, — сказал Демин. — Думаю, что один из рисков заключатся в том, что кредитные организации в том формате, как они представлены сегодня, будут вытеснены с рынка».

По мнению эксперта, особенно сильно это может сказаться на коммерческих банках, без государственного участия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что рост всеобщего интереса к цифровому рублю займет в разы меньше времени, чем это потребовалось банковским картам.