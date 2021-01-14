Хабаровск, 14 января, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Жители Хабаровского края могут приобрести субсидированные билеты до Москвы на период полётов с 3 марта по 30 октября 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэродром

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По мнению руководства Минвостокразвития, выделение дополнительных средств на льготные авиабилеты позволит увеличить объёмы пассажирских перевозок на Дальнем Востоке почти в три раза.

«По нашим данным, на сегодняшний день заявили о приостановке бронирования авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора». Но ещё есть субсидированные билеты до Москвы у авиакомпании Nord Wind — с 3 марта по 30 октября 2021 года», — пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Купить субсидируемые билеты могут россияне в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, после заявления «Аэрофлота» о приостановке продажи субсидируемых авиабилетов для дальневосточников правительством РФ было принято решение выделить дополнительно пять млрд рублей на эти цели. Планируется, что бронь на дешёвые билеты с Дальнего Востока и обратно будет открыта уже в феврале.