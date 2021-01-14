Санкт-Петербург, 14 января, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за последние сутки вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 1673 человека, сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

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"Всего привито 17 025 горожан, из них 1099 полностью закончили цикл вакцинации», — отмечается в сообщении совета.

Напомним, 13 января Петербург получил партию в 20 тыс. доз вакцины «Спутник V». До конца января в регионе ожидают поставку еще 68 тыс. доз вакцины.

Вместе с остатком от предыдущих поставок в Петербурге на вечер 13 января имелось 25 667 комплектов доз.

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Как отмечают в координационном совете, для ускорения иммунизации населения планируется увеличить количество смен в пунктах вакцинации, а также количество самих пунктов.

«По мере роста пропускной способности пунктов и увеличения поставок вакцины будут расширяться категории вакцинируемых», — отметили в совете.

Петербуржцы жалуются, что им отказывают в записи на вакцинацию, ссылаясь на то, что имеющиеся запасы вакцины уже расписаны для вакцинации в приоритетном порядке медиков, педагогов, соцработников и других категорий.