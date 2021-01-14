Иркутск, 14 января, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Монголии после сильного землетрясения, произошедшего 12 января на границе с Россией, не прекращается сейсмическая активность. Так, сейсмологи Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН к настоящему времени уже зарегистрировали свыше 70 подземных толчков. Магнитуда афтершоков превысила три.

Землетрясение

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Уточняется, что почти половина из подземных толчков ощущались на территории России, а пять имели магнитуду выше 5. Последний толчок произошел в 4:02 мск, но жители РФ его не ощутили.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в Монголии произошло землетрясение, его эпицентр находился в 34 км от населённого пункта Турт. В эпицентре интенсивность толчков составила 8,7 балла. Сейсмособытие ощутили в российских регионах: Красноярском крае, Туве, Томской области.

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Ещё одно землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано на границе России и Монголии 13 января. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался в 25 км к западу от монгольского населенного пункта Турт и в 269 км к юго-западу от Ангарска. Очаг залегал на глубине 30 км.