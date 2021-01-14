Москва, 14 января, 2021, 09:32 — ИА Регнум. По итогам января — ноября 2020 года больше всего новых грузовых автомобилей было продано в Москве. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Artem Svetlov КАМАЗ

Всего в российской столице в указанный месяц было куплено 7,4 тыс. новых грузовиков — на 14% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Вторым регионом по количеству проданных грузовиков стала Московская область. В Подмосковье дилеры реализовали 4,2 тыс. грузовых машин — на 15% меньше, чем в 2019 году. Тройку лидеров замыкает Татария с результатом 3,6 тыс. проданных грузовиков (+8%).

Далее в региональном рейтинге идут: Ханты-Мансийский АО (3,4 тыс. ед.; +6%) и Санкт-Петербург (2,3 тыс. ед.; — 28%).

Всего за 11 месяцев 2020 года в России было продано 65,5 тыс. новых грузовых авто, что на 7% меньше количества машин, проданных за тот же период 2019 года.

Напомним, за период с января по ноябрь 2020 года на российском авторынке было продано 25 655 новых грузовиков иностранных компаний — на 15% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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