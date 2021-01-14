Буйнакск, Дагестан, 14 января, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Дагестане принято решение о приостановке работы детских садов в городе Буйнакске. Предварительно они не будут принимать воспитанников до 18 января, сообщили 13 января в региональном управлении МЧС.

Советский плакат «Предупреждайте кишечные заболевания», 1960-е

«Принято решение приостановить работу дошкольных образовательных учреждений начиная с 13 января 2021 до 18 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, для предотвращения дальнейшего распространения инфекции принято решение о подвозе воды в школы. Для обеспечения их водой выделили пять водовозов.

«Осуществлять обеспечение бутилированной питьевой водой средних общеобразовательных учреждений, а также обеспечение привозной питьевой водой, отвечающей требованиям санитарных норм», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Дагестане была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. За двое суток заболел 71 человек, 55 из которых госпитализированы. В числе заболевших 61 несовершеннолетний. В управлении Роспотребнадзора установили, что причиной отравления стала водопроводная вода.