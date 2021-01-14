Кемерово, 14 января, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Кемеровской области в январе 2021 года 576 тысяч неработающих пенсионеров получат повышенную пенсию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Индексация на 6,3% страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца прошла с 1 января. Её средний размер в Кемеровской области теперь составляет 16 567 рублей», — уточнили в ПФР.

Отмечается, что у каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна и зависит от размера пенсии.