Москва, 14 января, 2021, 09:08 — ИА Регнум. С 18 января в Москве отменяется дистанционное обучение в школах. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем личном блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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Отмечается, что к обычному формату обучения вернутся учащиеся с 1-го по 11-й классы. При этом школьникам разблокируют их транспортные карты, иони вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

«Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома», — написал Собянин.

Однако риск распространения коронавирусной инфекции среди учащихся по-прежнему остаётся высоким. Учебные заведения должны максимально строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, считает мэр. Поэтому при выявлении хотя бы одного случая заражения коронавирусной инфекцией весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.