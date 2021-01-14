Москва, 14 января, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале высказал сомнения в природном происхождении коронавируса. В частности, он напомнил, что в марте 2020 года ничего не предвещало такого бурного распространения болезни:

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

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«Подавляющее большинство ученых, опираясь на привычные правила распространения эпидпроцесса, в начале года давали очень мало шансов на то, что вот так полыхнёт. Максимум пессимисты говорили о повторении Гонконгского гриппа 50-х. Правы оказались те, кто говорил, что новая инфекция необычайно непредсказуема. Можно позлорадствовать: вот, ошиблись, недооценили! А можно подумать: почему? Почему всё пошло не так?

Почему полыхнуло почти одновременно в разных местах мира? Ведь до сих пор все эпидемии укладывались в предсказуемую схему распространения. Включая и предыдущие вспышки коронавирусных пневмоний…

Я всегда был противником теории искусственного происхождения вируса. Но чем дальше я за всем наблюдаю, тем меньше у меня уверенности в том, что всё идёт согласно законам природы. Вернись я на 9 месяцев назад, я бы и тогда повторил всё то же, если бы опирался на данные того времени. А вот зная всё, что вижу сегодня, я бы тогда сильно задумался бы: почему? И ответа у меня нет и сегодня…

И ещё: артподготовка мировых СМИ шла впереди последующих событий. Это всё, конечно, фантазии, но терзают меня «смутные сомнения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что второй «коронавирусный год» может оказаться более тяжёлым, чем первый, накануне, 13 января, сообщил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан.

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