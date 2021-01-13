Москва, 14 января, 2021, 02:58 — ИА Регнум. После заявления «Аэрофлота» о приостановке продажи субсидируемых авиабилетов для дальневосточников, правительством РФ было принято решение выделить дополнительно пять млрд рублей на эти цели. Планируется, что бронь на дешёвые билеты с Дальнего Востока и обратно будет открыта уже в феврале.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

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«В рамках программы субсидируемых авиаперевозок правительством выделены дополнительные 5 миллиардов рублей. Эти средства позволят увеличить объемы льготных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке почти в три раза», — цитирует министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 13 января, «Аэрофлот» заявил, что приостанавливает продажу субсидируемых билетов с Дальнего Востока. В этот же день авиакомпания сообщила, что на эти цели правительство РФ выделяет дополнительные средства и бронирование дешёвых билетов будет возобновлено.

Субсидируемые билеты с Дальнего Востока и обратно в 2021 году разлетелись как горячие пирожки. Так, в Магаданской области они закончились за три дня.