Вашингтон, 14 января, 2021, 01:57 — ИА Регнум. Резолюцию об импичменте действующего американского президента Дональда Трампа поддержали 10 членов Республиканской партии в палате представителей США. Об этом свидетельствуют итоги голосования, представленные на сайте законодательного органа.

Gage Skidmore Дональд Трамп

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Всего этот документ одобрили 232 конгрессмена. При этом 197 республиканцев высказались против такого шага.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своем намерении проголосовать за импичмент Трампа высказались трое его однопартийцев в палате представителей США: Адам Кинзингер, Джон Кэтко и дочь бывшего американского вице-президента Дика Чейни Лиз Чейни.