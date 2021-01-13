Берлин, 14 января, 2021, 01:26 — ИА Регнум. В Германии несколько пациентов дома престарелых заразились коронавирусом SARS-CoV-2 вскоре после того, как им была сделана первая инъекция вакцины BioNTech — Pfizer. Об этом 13 января сообщает газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

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Представитель администрации города Хаген (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), где произошёл инцидент, прокомментировала произошедшее, уточнив, что иммунитет к COVID-19 начинает формироваться у вакцинируемых только через 7−10 дней после того, как будет сделана первая из двух необходимых инъекций вакцины. По её словам, «за это время можно заразиться».

Напомним, что вакцинация от коронавируса препаратом, созданным консорциумом BioNTech — Pfizer, началась в Германии 27 декабря.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором мировой медицинской статистики, в Германии с начала пандемии нового коронавируса было выявлено 1 981 013 случаев заражения. Умерли 43 604 пациента с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай инфицирования штаммом коронавируса SARS-CoV-2 из ЮАР выявлен на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии.