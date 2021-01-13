Минск, 14 января, 2021, 00:43 — ИА Регнум. Белорусская сторона отказалась от закупок российской нефти в начале 2020 года и поэтому желание компенсировать свои «выпадающие доходы» за счёт российского партнёра является экономически необоснованным. Об этом говорится в письме Транснефти, направленном белорусской госкомпании ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Transoil.by «Гомельтранснефть Дружба»

Ранее белорусская компания предложила повысить тариф на транзит российской нефти на 24,5% с учётом своих «выпадающих доходов» в размере 3,5 млрд рублей из-за снижения прокачки. Транснефть считает такую постановку вопроса «неуместной», отметив, что «именно отказом НПЗ Белоруссии от загрузки российской нефтью, сопровождаемым замещением нефтью альтернативных поставщиков, и обусловлено общее снижение транспортировки российской нефти по системе магистральных нефтепроводов в направлении ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

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Кроме того, отметили в российской компании, «Гомельтранснефть Дружба» продемонстрировала недостаточное снижение затрат по транспортировке российской нефти, что свидетельствует «о своего рода перекрестном субсидировании, когда затраты по транспортировке нефти альтернативных производителей покрываются за счет доходов, полученных за транзит российской нефти».

Транснефть указала также на ряд других факторов. Среди них — неприемлемая ссылка белорусской госкомпании на повышение экологического налога правительством Белоруссии, что является сугубо белоруской проблемой. Федеральная антимонопольная служба России ранее обозначала свою позицию по этому вопросу, сказано в письме.

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