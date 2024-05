Вашингтон, 13 января, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Брюс Уиллис нарушил молчание по поводу инцидента, в рамках которого его выгнали из аптеки из-за отсутствия маски. Об этом 13 января собщил портал We Got This Covered.

(сс) Gage Skidmore Брюс Уиллис

«Это было неверное решение», — сказал Уиллис. Актёр также предложил всем поклонникам соблюдать меры безопасности и носить маски.

Напомним, 12 января 2020 года в сеть выложили фотографию, на которой Брюс Уиллис был запечатлён без маски в одной из аптек Лос-Анджелеса. Позже стало известно, что когда другие покупатели выразили обеспокоенность по поводу того, что актёр не носит маску, сотрудник аптеки обратился к Уиллису с просьбой надеть её.

Несмотря на то, что у Уилиса на шее была повязана бандана, которую он мог использовать в качестве маски, он решил покинуть территорию магазина. Противники использования масок поддержали в соцсетях звезду «Крепкого орешка», но сторонники этих мер стали ожесточённо нападать на актёра.