Тифарити, 13 января, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Решения избранного президента США Джозефа Байдена по Западной Сахаре после его вступления в должность станут для американской администрации тестом на соблюдение международного права. Об этом заявила советник президента Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) Нанна Лаббат Рашид.

Sadr-russia.ru Западная Сахара

«Всем известно о хаосе, вызванном Дональдом Трампом во время его пребывания на посту, во внешней политике, а не только в части признания предполагаемого суверенитета Марокко над оккупированными сахарскими территориями. Мы надеемся, что новый избранный президент сможет исправить этот хаос, вернувшись к международным хартиям, растоптанным Трампом», — приводит её слова Sahara Press Service.

Советник генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО выразила мнение, что «отмена незаконного и несправедливого заявления по отношению к Западной Сахаре является для США испытанием на уважение международного права».

Нанна Лаббат Рашид также прокомментировала открытие Соединёнными Штатами «консульства» в городе Дахла на оккупированной Марокко территории Западной Сахары, назвав это «авантюрой с катастрофическими последствиями, ставящей под угрозу международное гуманитарное право».

Как передавало ИА REGNUM, в начале декабря Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Королевства Марокко над территорией Западной Сахары.

В ноябре действие соглашения о прекращении огня между Марокко и движением за освобождение Западной Сахары — Фронтом ПОЛИСАРИО, которое было заключено в 1991 году, прекратилось в связи с вторжением марокканских войск в демилитаризованную зону.

Власти Западной Сахары приняли решение об эвакуации гражданского населения из данного региона, а генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали издал указ, которым объявил, что Западная Сахара вновь находится в состоянии войны с Марокко.