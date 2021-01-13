Рим, 13 января, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Министры, представляющие партию «Живая Италия», выходят из состава правительства страны, заявил в среду, 13 января, лидер партии Маттео Ренци.

Matteorenzi.it Маттео Ренци

Фактически это означает распад нынешней коалиции леволибералов и популистов, хотя формально об этом еще не объявлено.

Дискуссии о возможном распаде коалиции активизировались в Италии в сентябре 2020 года. По законам страны, в случае распада коалиции могут быть проведены досрочные выборы, но президент также может дать парламентариям нынешнего созыва возможность собрать альтернативную коалицию.

Фактическим инициатором распада коалиции выступил Маттео Ренци. Без его небольшой фракции коалиция теряет большинство, пользуясь этим, политик требовал от коллег по коалиции принимать его версии решений по ключевым экономическим вопросам, что не устраивало ни леволибералов из Демократической партии, ни популистов из «Движения 5 звезд».