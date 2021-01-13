Флоренция, Италия, 13 января, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Партия «Живая Италия» готова к переговорам о формировании новой правящей коалиции со всеми парламентскими силами, кроме правых, заявил в среду, 13 января, лидер партии Маттео Ренци.

Matteorenzi.it Маттео Ренци

Его партия никогда не будет сотрудничать с «противниками Европы», то есть прежде всего с Маттео Сальвини, подчеркнул Ренци.

Дискуссии о возможном распаде коалиции активизировались в Италии в сентябре 2020 года. По законам страны, в случае распада коалиции могут быть проведены досрочные выборы, но президент также может дать парламентариям нынешнего созыва возможность собрать альтернативную коалицию.

Фактическим инициатором распада коалиции выступает лидер Ренци. Без его небольшой фракции коалиция теряет большинство, пользуясь этим, политик требует от коллег по коалиции принимать его версии решений по ключевым экономическим вопросам, что не устраивает ни леволибералов из Демократической партии, ни популистов из «Движения 5 звезд».