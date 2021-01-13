Салехард, 13 января, 2021, 23:29 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске Крещение 19 января пройдёт с соблюдением антиковидных мер. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Андрей Рублев. Крещение

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В храмах нанесена разметка для соблюдения дистанции, священнослужители используют одноразовые кисточки для таинства миропомазания. Прихожане должны находиться в храмах в защитных масках.

В ближайшие дни будут расчищены проезды к озеру Ханто и площадка под стоянку автомобилей. На водоёме прорубят иордань, сделают часовню и престол из снега.