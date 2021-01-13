Копенгаген, 13 января, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Дальнейшее участия инжиниринговой компания Ramboll (Дания) в проекте «Северный поток — 2» не планируется, пишет 13 января Politiken.

Gazprom.ru Укладка газопровода в территориальных водах Германии. 2018

По данным источника издания, на решение датчан повлияла угроза американских санкций.

Напомним, «Северный поток — 2» уже год как готов на 93,5%. Недостроенными остаются два участка — длиной в 86 и 73 км.

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Под угрозой американских санкций в проекте отказался участвовать шведский трубоукладчик Allseas. В начале этого года международное сертификационное общество DNV GL (Норвегия) отказалась сертифицировать «Северный поток — 2».