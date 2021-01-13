Рим, 13 января, 2021, 22:54 — ИА Регнум. По данным навечер среды, 13 января, в Италии умерли 80 326человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на507 (днем ранее— на 616), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Франческо Гварди. Каприччо

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Число подтвержденных носителей выросло на15 774(днем ранее — на14 242).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 319 036 — почти 4% населения страны.

В настоящее время заражены564 774человек — на5266 меньше, чем днем ранее.