Санкт-Петербург, 13 января, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Органы МЧС России в Санкт-Петербурге и соседней Ленинградской области вечером 13 января распространили предупреждение для населения о резком понижении температуры воздуха наступившей ночью и утром 14 января. В Петербурге она может опуститься до минус 21 градуса, в Ленобласти — до минус 31 градуса.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Санкт-Петербург

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Жителей просят проявлять повышенную внимательность и осторожность при нахождении на улице, вдалеке от источников тепла, а также во время управления транспортными средствами.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Санкт-Петербурге 14 января местами пройдет небольшой снег, ветер будет дуть восточный и северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −16…−18 градусов, в пригородах местами столбик термометра опустится до минус 21 градуса. Днем мороз ослабнет до −15…−17 градусов. На дорогах местами будет гололедица.

В Ленобласти 14 января будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер аналогичен петербургскому. Температура воздуха в течение суток на западе Ленобласти −15…−20 градусов, ночью местами до −23…−25 градусов, на востоке региона будет −21…−26 градусов, ночью местами до −28…−31 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.