У Нетаньяху появился телеграм-канал на русском
Иерусалим, 13 января, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Телеграм-канал на русском языке появился у израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху 13 января.
Иван Шилов ИА REGNUM
Биньямин Нетаньяху
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 января, официальный телеграм-канал появился у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
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9 января Twitter на постоянной основе заблокировал учётную запись действующего президента США Дональда Трампа.