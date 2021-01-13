Лондон, 13 января, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Власти Британии заявили о смерти от коронавируса свыше 1,5 тыс. человек за сутки. Об этом 13 января сообщает официальный сайт британского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Антисептик у койки

По утверждению правительства, впервые за одни сутки умерли более 1,5 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19.

Всего за сутки в стране умерло 1564 человека, заразившихся коронавирусом.

Кроме того, число заразившихся увеличилось на 47 525.

Днем ранее в Британии было зарегистрировано 45 533 случая заражения, скончались 1243 пациента.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Британии заразились 3 211 576 человек, из них умерли 84 767.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 января в Британии из-за коронавируса введен строгий национальный локдаун.