Москва, 13 января, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Россия не обещала Азербайджану «за просто так» вернуть семь районов Нагорного Карабаха, как утверждает в своей статье «Истоки 44-дневной войны» премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает 13 января пресс-служба МИД РФ.

Минобороны Армении Нагорный Карабах

Российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Попов, отвечая на вопрос о статье армянского премьер-министра, указал на неверные утверждения в ней по поводу России.

В статье Пашиняна говорится, что российские предложения по нагорно-карабахскому урегулированию не затрагивали статус Нагорного Карабаха и сводились просто к теме возвращения Азербайджану семи районов.

Российский дипломат пояснил, что одним из базовых принципов нагорно-карабахского урегулирования является возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором — двух. Причём это должно быть сделано только «в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха».

Также нагорно-карабахское урегулирование предполагает «признание за Нагорным Карабахом прав, обеспечивающих организацию полноценной жизнедеятельности его населения, участие представителей НК в заседаниях ОБСЕ, снятие блокады, открытие границ, принятие сторонами обязательств о неприменении силы».

Попов «Поэтому утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов «за просто так», забыть про статус и успокоиться — не соответствует действительности».

По словам российского дипломата, принципы нагорно-карабахского урегулирования «ни армянская, ни азербайджанская стороны не отвергали». Несмотря на то, что «полного согласия достичь не удавалось, но главное — переговоры велись на регулярной основе».

Попов «Вплоть до 2018 г., когда Ереван выдвинул новые подходы».

Напомним, в статье Пашиняна, опубликованной 4 января 2021 г., речь идёт о войне, которая велась в Нагорном Карабахе осенью минувшего года — с 27 сентября по 9 ноября.