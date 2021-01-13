Анкара, 13 января, 2021, 20:48 — ИА Регнум. В Турции начата вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Первым прививку сделал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передаёт телеканал TVN.

Saglik.gov.tr Фахреттин Коджа

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Пока вакцинация в Турции осуществляется препаратом СoronaVac китайской компании SinoVac. Ранее турецкие власти договорились о закупке 50 миллионов доз этой вакцины. Также Анкара заключила контракт на поставку до конца марта 4,5 миллиона доз препарата, разработанного Pfizer и BioNTech.

Вопрос с закупкой российской вакцины «Спутник V» пока продолжает обсуждаться. Сегодня президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщили в Кремле, обсуждалась «реализация планов по совместному производству и применению вакцин».

Согласно последним данным министерства здравоохранения Турции, на территории страны выявлено уже более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 23 тысяч больных COVID-19, излечились более 2,2 млн человек.