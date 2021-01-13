Салехард, 13 января, 2021, 19:27 — ИА Регнум. На Ямале расширен список граждан, вакцинируемых от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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Решение о расширении перечня лиц, кому разрешена вакцинация «Спутник V», принято департаментом здравоохранения ЯНАО. Прививку от коронавирусной инфекции могут сделать лица с заболеваниями бронхолегочной системы и сердечно-сосудистыми, с сахарным диабетом и ожирением, а также лица старше 60 лет. Вакцинация стала доступна и работникам служб жизнеобеспечения и сферы услуг, волонтёрам, военнослужащим.

«Вакцинация проводится добровольно, она безопасна», — подчеркнул директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Перед прививкой от коронавируса нужно посетить лечащего врача, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Отмечается, что после прививки требуется ведение дневника самочувствия: вакцинированные ежедневно обязаны фиксировать сведения о состоянии здоровья в личном кабинете на портале госуслуг.

На сегодня от коронавируса привиты 1125 ямальцев, 479 из них уже завершили двукратную иммунизацию. Жалоб на самочувствие нет.