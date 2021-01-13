Москва, 13 января, 2021, 19:13 — ИА Регнум. В России наблюдается высокий спрос на вакцину от коронавируса среди пожилых людей. Об этом 13 января сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») в шприце

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Он напомнил, что по итогам клинических испытаний в конце декабря было разрешено применение вакцины для лиц старше 60 лет. «Уже сегодня мы отмечаем высокий запрос на вакцинацию с их стороны», — сказал министр.

Глава Минздрава подчеркнул, что именно пожилым людям, а также страдающим сахарным диабетом и ожирением важно как можно скорее пройти вакцинацию из-за повышенного риска тяжёлого течения заболевания.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин на совещании с правительством распорядился уже со следующей недели приступить к массовой вакцинации от коронавируса всего населения страны.