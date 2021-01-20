В ряде регионов России наблюдаются резкое снижение температуры воздуха и снегопады. По данным Гидрометцентра, 18−20 января на большей части Центрального федерального округа будет держаться аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 °C и более. Сложная погодная ситуация зафиксирована и в других федеральных округах. По-настоящему зимняя погода наблюдается даже в ЮФО. В Волгоградской области и Калмыкии 18 января идёт снег, в Ростовской области — очень сильный снег. В Краснодарском крае — очень сильный снег, сильная метель. Снегопад пришёл и в Крым. О погодных аномалиях в России рассказывает ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Мороз. Иван Шилов ИА REGNUM

19:12 13.01.2021 В школах Челябинской области из-за морозов ниже минус 25 градусов отменяют занятия. Об этом: В челябинских школах отменяют занятия из-за морозов

19:14 13.01.2021 13 января занятия отменяли в школах Челябинска. Правда, только для тех, кто учится в первом-седьмом классах. Об этом подробно здесь.

19:15 13.01.2021 Утром 14 января в Челябинске ожидают порядка минус 30. Решения об отмене занятий в школах пока нет. Его обещают 14 января после 6:00 по местному времени.

19:17 13.01.2021 Тем временем в Красновишерске Пермского края 221 жилой дом остался без тепла. Об этом подробно читайте здесь.

19:23 13.01.2021 МЧС РФ разворачивает у дорог в ряде регионов РФ пункты обогрева в связи с пришедшими в страну холодами и снегопадами.

19:41 13.01.2021 В Курганской области в ночь на 14 января ожидается похолодание до — 40 С, которое сохранится в ближайшие два дня. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Об этом: Курганцев предупредили о наступлении 40-градусных морозов

20:13 13.01.2021 В Свердловской области 14 января может похолодать до минус 40 градусов. Такой прогноз дали синоптики. В Екатеринбурге ночью ожидается до минус 31 градуса, а днём — 19−21. При этом в отдельных районах региона возможно похолодание до минус 40. Подробности в материале: Свердловской области пообещали 40-градусный мороз

20:29 13.01.2021 В Свердловской области ученики школ могут не посещать их во время аномальных холодов. Об этом сообщает региональное минобразования. Учащиеся начальной школы имеют возможность не учиться при температуре воздуха минус 28 градусов без ветра или минус 25 градусов с ветром силой от четырёх метров в секунду. Ученики пятого-девятого классов вправе не идти в школу при температуре минус 30 без ветра или минус 28 с ветром, а десятых и одиннадцатых — минус 32 без ветра или минус 30 с ветром. Об этом: Свердловским школьникам разрешили не посещать школу в холода

20:37 13.01.2021 Погода в Москве. Дарья Антонова © ИА REGNUM

21:07 13.01.2021 Согласно прогнозу «Яндекса», первые осадки в Москве начнутся около 21:30 и зайдут с южной стороны.

21:08 13.01.2021 Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого мороза и снегопадов, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. Об этом: Коммунальные службы Москвы переведены в особый режим в ожидании снегопадов

21:08 13.01.2021 Около 80 тысяч жителей Кинешмы в Ивановской области остались без тепла из-за аварии на теплосети в 23-градусный мороз. Среди этого числа — 19 тысяч детей. От тепла отключены также две местные поликлиники.

22:07 13.01.2021 Снегопад. Дарья Антонова © ИА REGNUM

22:18 13.01.2021 Органы МЧС России в Санкт-Петербурге и соседней Ленинградской области вечером 13 января распространили предупреждение для населения о резком понижении температуры воздуха наступившей ночью и утром 14 января. В Петербурге она может опуститься до минус 21 градуса, в Ленобласти — до минус 31 градуса. Читайте подробнее: В Петербурге и Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за морозов

05:23 14.01.2021 В школах Челябинска 14 января отменены занятия. Причиной стали морозы, сообщает городская единая дежурно-диспетчерская служба. Занятий не будет у всех классов обеих смен. Отметим, 13 января на уроки могли не ходить только ученики первых-седьмых классов. Об этом: В школах Челябинска снова отменили занятия из-за морозов

06:24 14.01.2021 В Екатеринбурге часть жителей посёлка Усадьба-Юг остались без электричества. Из-за этого у них не оказалось и отопления. Подробности в материале: Под Екатеринбургом жители посёлка остались в мороз без отопления

07:01 14.01.2021 30-градусный мороз в Чувашии сменит потепление, но из-за ветра будет по-прежнему холодно. Читайте также: Аномальные морозы в Чувашии сменят снегопады

08:28 14.01.2021 В южную часть России 17 января придет резкое похолодание, температура воздуха будет на 10−15 градусов ниже нормы. Об этом 14 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом: Вильфанд предупредил о резком похолодании на юге России

09:26 14.01.2021 Последствия снегопада, обрушившегося на Воронеж 13 января, ликвидируют коммунальщики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Снегопад начался около 11:00 13 января и продолжался до 03:00 14 января, при этом к ночи пошёл ещё и ледяной дождь. На улицы города вышли 230 единиц муниципальной коммунальной техники, для вывоза привлекались самосвалы дорожных организаций. Всего с улиц города за прошедшую ночь вывезли более 8 тыс. кубометров снега, на дорогах и тротуарах израсходовано 1858 тонн пескосоляной смеси. Читайте подробнее: В Воронеже ликвидируют последствия снегопада

09:40 14.01.2021 Резкое понижение температуры прогнозируется в Воронежской области 15−18 января, данные опубликовал Воронежский гидрометеоцентр. Читайте также: В Воронежской области прогнозируют 25-градусные морозы

09:42 14.01.2021 В селе Маслово Уйского района Челябинской области 78 жилых домов остались без газа. Причиной стала авария, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Подробности в материале: Под Челябинском десятки жилых домов остались в мороз без газа

09:50 14.01.2021 Автобусное сообщение на межмуниципальных и междугородних направлениях восстановлено в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе администрации региона. На расчистке трасс были задействованы более 400 единиц спецтехники. Подробности в материале: В Волгоградской области восстановили автобусное сообщение

10:02 14.01.2021 В Ленинградской области вызволили из ледяного плена пассажирский паром «Аркадий Филатов» с людьми на борту, который в условиях почти 30-градусного мороза застрял на подходе к берегу реки Свирь. Об этом 14 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области. Об этом: В Ленобласти спасли зажатый льдом паром с людьми на борту

10:07 14.01.2021 В Приволжском федеральном округе в ряде регионов установились крещенские морозы — местами столбики термометров опускались ниже 30°. По данным Гидрометцентра России, 13−16 января в Нижегородской, Кировской областях, Марий Эл и Чувашии аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7−19°. 14 января на юге Приволжского федерального округа ожидается сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с. Читайте также: От аномальных морозов до мощных снегопадов: погода в Поволжье

10:13 14.01.2021 Учащиеся всех школ Якутска и его пригородов переведены из-за морозов — 50 °C на дистанционную форму обучения. Об этом 14 января сообщает пресс-служба городской мэрии. Подробности в материале: В Якутске из-за морозов школьников перевели на дистанционное обучение

10:30 14.01.2021 В Курске коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада, который продолжается с 13 января. Всего в уборке дорог областного центра было задействовано 75 единиц техники. Во дворах снег убирали 757 дворников и 93 единицы техники. Читайте подробнее: В Курске за ночь с дорог вывезли более 1270 кубометров снега

10:46 14.01.2021 В Чувашии 14 — 15 января сохранятся неблагоприятные погодные условия, в том числе порывы ветра составят 12−17 м/с, местами — сильный снег. Читайте также: Морозы в Чувашии усилит шквалистый ветер

10:52 14.01.2021 Ремонтные бригады жилищно-коммунальной системы Западного военного округа (ЗВО) перед наступлением сильных морозов провели тренировки в 26 регионах дислокации войск округа. «Было отработано более 200 вариантов аварийных ситуаций инженерно-технических систем, электросетевого хозяйства, котельных центральных тепловых пунктов сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения соединений и воинских частей, а также жилых домов военных городков», — отметили в пресс-службе ЗВО. Особое внимание военные специалисты уделили устойчивости коммунального обеспечения подразделений, несущих боевое дежурство, а также объектов социальной сферы: военных госпиталей, школ, детских садов. В проверке приняли участие более 600 сотрудников жилищно-коммунальной системы военных гарнизонов и 90 единиц специальной техники.

11:03 14.01.2021 Большая часть муниципалитетов Республики Коми из-за морозов до — 39 °C отменила занятия в школах. Об этом: В Коми отменили занятия в школах из-за морозов

11:08 14.01.2021 В ночь с 13 на 14 января на федеральной трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград на участке 325−425 км были введены ограничения проезда для грузовых и маршрутных транспортных средств. В настоящее время ограничения сняты. За прошедшую ночь дорожники израсходовали более 1,4 тыс. тонн песко-соляной смеси. К уборке привлекалось 306 единиц техники и 78 рабочих. В течение сегодняшнего дня расчистка и обработка дорог реагентами будет продолжена. Об этом: На федеральной трассе в Саратовской области возобновили движение транспорта

11:24 14.01.2021 В трёх московских аэропортах задержали и отменили 29 авиарейсов. Об этом 14 января сообщает сервис «Яндекс.Расписания». По данным на 11:15, онлайн-табло сообщает о девяти задержанных рейсах во «Внуково» и одном отменённом, в «Домодедово» задержано 11 рейсов и три отменено, в «Шереметьево» три рейса задержано и два отменено. Читайте подробнее: В аэропортах Москвы отменили и задержали около 30 рейсов

11:25 14.01.2021 В связи с сильным снегопадом и низовой метелью 14 января АО «Саравтовокзал» отменил рейсы по межмуниципальному и междугороднему сообщению. Саратовский аэропорт «Гагарин», несмотря на погодные условия, продолжает работать в штатном режиме. Читайте подробнее: В Саратовской области отменили автобусные междугородние рейсы

11:36 14.01.2021 Припаркованные автомобили во время снегопада [Дарья Драй © ИА REGNUM]

11:42 14.01.2021 В Пензенской области 14 января на автомобильных дорогах проводится патрульная очистка покрытия проезжей части и обработка противогололедными реагентами. К работе привлечено более 250 единиц спецтехники, количество которой увеличат в случае ухудшения погодных условий. Об этом: На дорогах Пензенской области проводится патрульная очистка от снега

11:43 14.01.2021 В Липецке коммунальные службы с 13 января борются с последствиями непогоды. В ночную смену работало 70 единиц спецтехники. Пешеходные зоны чистили 150 дворников и 22 единицы техники. Было израсходовано 770 тонн пескосоляной смеси и почти 100 тонн технической соли. С дорог вывезли более 300 кубометров снега. Подробности в материале: В Липецке прошёл самый сильный за последние пять лет снегопад

11:51 14.01.2021 Более 100 единиц спецтехники расчищают улицы Рязани после снегопада 14 января, сообщает пресс-служба мэрии. Для обработки дорог использовано более 400 кубометров пескосоляной смеси. Читайте также: В Рязани после снегопада вывезли 3,3 тыс. кубометров снега

12:03 14.01.2021 В условиях аномальных похолоданий МЧС России разворачивает пункты обогрева вблизи федеральных трасс. Пункты предназначены для оказания помощи водителям и пассажирам, транспортные средства которых по каким-либо причинам не могут продолжить движение. Они оборудованы всем необходимым — питание, горячий чай, необходимые медикаменты, зарядные устройства. Читайте также: МЧС разворачивает на федеральных автотрассах пункты обогрева

12:12 14.01.2021 В новосибирском посёлке Восход жители трёх многоквартирных домов уже более суток живут без отопления в квартирах. Температура воздуха в помещениях опустилась до 10 градусов. Об этом редакции «Вести Новосибирск» сообщила местная жительница Екатерина Алямкина. Читайте также: Новосибирцы уже более суток живут без отопления в мороз

12:12 14.01.2021 Оперативный прогноз возможных ЧС на 14 января 2021 года на территории РФ обусловливается прохождением 3-х циклонов, 4-х антициклонов и действием атмосферных фронтов. Как сообщает МЧС 14 января, на территории РФ существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта в СКФО на территории горных районов Ингушетии и Чечи, Северной Осетии, где возможно усиление ветра до 30−32 м/с.

12:16 14.01.2021 Очередные сильные снегопады прогнозируют синоптики на территории Волгоградской области. Метеопредупреждение объявили 14 января в региональном управлении МЧС. Читайте также: На Волгоградскую область надвигается новая метель

12:20 14.01.2021 Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий: 15 января в западных и северо-западных районах ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 15−18 м/с, снег, метели. Об этом сообщают в ГУ МЧС РФ по региону. Температура ночью составит — 21, —26 °C, в пониженных формах рельефа — 31, — 36 °C, в западных, северо-западных, центральных и южных районах местами — 14, — 19 °C, днём — 11, — 16 °C, при облачной погоде — 21, —26°C. Читайте подробнее: Сильные морозы идут в Приангарье

12:27 14.01.2021 Резкое похолодание, осадки в виде дождя и снега прогнозируют в Севастополе 14−17 января, сообщили в пресс-службе правительства города. Дорожников региона перевели на усиленный режим работы. Подробности в материале: В Севастополе прогнозируют морозы и снегопады

12:32 14.01.2021 По данным МЧС на 14 января, в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта: в ДФО на территории Сахалинской области (на побережьях ветер 17−22 м/с, метель); в УФО на территории Курганской, Челябинской, Свердловской и Тюменской областей (сильный мороз с минимальными температурами воздуха до — 39°…-40°); в ПФО на территории Марий Эл, Мордовии, Татарии, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей (сильный снег, метель, гололедные явления, порывы ветра до 23 м/с); в СЗФО на территории Коми и Карелии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областей (аномально морозная погода); в ЦФО на территории Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской областей (аномально-холодная погода со среднесуточной температурой на 7−13°, по северо-востоку Костромской области местами на 13−16° ниже климатической нормы); Воронежской, Липецкой Орловской, Тамбовской областей (сильный снег, снежные заносы, метель, порывы ветра до 17 — 20 м/с); в ЮФО на территории Адыгеи, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края (сильные осадки, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед); на территории Крыма, Волгоградской и Ростовской областей (сильный ветер); на территории Краснодарского края (волнение моря, сильный ветер, высокие уровни воды (дождевой паводок, формирование смерчей); в СКФО на территории Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик (сильные осадки).

12:32 14.01.2021 В Кемеровской области ночью 15 января в некоторых районах ожидается минимальная температура воздуха −30…−34°С. Об этом сообщает кемеровский гидрометцентр. Подробности в материале: Кузбасс продолжает морозить

12:42 14.01.2021 Морозная погода в Сибирском федеральном округе сохранится и в ближайшие дни. В северных районах температура воздуха опустится до −40…−48°С. Об этом информирует CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» со ссылкой на материалы ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС. Читайте подробнее: Сильные морозы не спешат покидать Сибирь

12:43 14.01.2021 Неблагоприятные погодные условия ожидаются до конца 14 января в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Жителей Чечни, Ингушетии и РСО-Алании предупредили об усилении ветра до 32 м/с. А в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение из-за сильных осадков в виде снегопадов. На Ставрополье накануне, 13 января, местами наблюдался туман с ухудшением видимости до 50−500 м.

12:59 14.01.2021 Существует вероятность активизации обвально-осыпных процессов, сход оползней, просадка грунта в горных и предгорных районах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, лавинная опасность в горных районах в ДФО (Сахалинская область); в СФО (Красноярский край, республика Алтай, Хакасия, Тыва, Иркутская и Кемеровская области); в ЮФО (Адыгея, Краснодарский край). Об этом сообщает МЧС России 14 января.

13:15 14.01.2021 Более 50 единиц специальной техники расчищают от снежных заносов три федеральных трассы на территории Нижегородской области. В непрерывном режиме техника работает на автодорогах М-7 «Волга», Р-177 «Поветлужье» и Р-158 Нижний Новгород — Саратов. Подробности в материале: Три федеральных трассы в Нижегородской области расчищают от снега

13:20 14.01.2021 Последствия снегопада устраняют дорожники в Ивановской области 14 января, сообщили в пресс-службе правительства региона. За ночь на 14 января дорожные службы очистили от снега и провели противоледную обработку более 3,4 тыс. км региональных дорог. На всей региональной дорожной сети выведено более 220 единиц специализированной техники. Читайте подробнее: В Ивановской области устраняют последствия снегопада

13:30 14.01.2021 В Ростове-на-Дону операторы единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) приняли несколько заявок от горожан о поваленных ураганным ветром деревьях. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по делам ГО и ЧС. Читайте подробнее: Ураганный ветер в Ростове-на-Дону повалил деревья

13:35 14.01.2021 В Ульяновской области из-за сильных снегопадов и метели ограничено движение транспорта. Решение о продлении ограничений будет приниматься с учётом погодной ситуации. Читайте также: В Ульяновской области из-за снегопадов ограничили движение транспорта

13:46 14.01.2021 В Ульяновской области власти займутся проверкой цен на услуги такси, которые выросли в непогоду — с наступлением сильных морозов и обильных снегопадов. Читайте подробнее: Из-за непогоды в Ульяновской области выросли цены на такси

14:04 14.01.2021 Метель [Дарья Драй © ИА REGNUM]

14:31 14.01.2021 На автомобильных дорогах в Татарии вводятся ограничения движения грузового транспорта и автобусов. Данная мера вызвана неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями. В целях обеспечения безопасности дорожного движения 14 января с 14:00 (мск) вводится временное ограничение для междугородних автобусов, а грузового транспорта — с 16:00 (мск). Об этом: В Татарии из-за снегопада ограничили движение автобусов и грузовиков

14:37 14.01.2021 Зима в Среднеуральске [Ольга Шклярова © ИА REGNUM]

14:40 14.01.2021 В Чувашии из-за сильной пурги для рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств временно ограничено движение на ряде участков федеральных трасс. Читайте также: В Чувашии из-за снегопада ограничили движение на федеральных трассах

14:54 14.01.2021 Центральная городская елка в Сердобске Пензенской области не выдержала разгула погодной стихии и рухнула на землю вместе с новогодним убранством. В Башмаковском районе области до школ не смогли добраться несколько учеников, которых обычно везут на автобусах образовательных учреждений. В районной администрации заявили, что всего осуществляют подвоз детей в восемь школ. Чтобы не рисковать, учеников сегодня не повезли в четыре учебных заведения. Читайте подробнее: В пензенском Сердобске рухнула главная новогодняя ёлка

15:10 14.01.2021 В Перми в ближайшие трое суток (15−17 января) прогнозируют резкое изменение погодных условий. На город надвигаются сильные снегопады, сообщает пресс-служба мэрии. За три дня в городе может выпасть до 16−18 мм осадков, а высота снежного покрова может увеличиться до 45 мм и более. Ожидается, что мощный снегопад начнется в ночь на 15 января. Читайте подробнее: Пермь готовится к сильным снегопадам

15:30 14.01.2021 В Оренбургской области, согласно метеопрогнозу, в ближайшее время произойдет усиление ветра. Его порывы могут достигать 22 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС по региону. В ночь на 15 января преимущественно в центральных и восточных районах региона ожидается умеренный снегопад, сопровождаемый мощным ветром. В областной Госавтоинспекции прогнозируют осложнение дорожной обстановки и рекомендуют водителям отказаться в этот период неблагоприятных погодных условий от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. Также автовладельцам советуют отказаться от дальних путешествий. Подробности в материале: В Оренбуржье пришли метели

15:30 14.01.2021 В Саратовской области в ближайшие сутки не произойдет улучшения погодных условий. Ночью и днем 15 января местами по Саратовской области ожидается туман с видимостью 500 метров и меньше. В ночные часы сохранится усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с. Во второй половине дня по области и в Саратове пройдет сильный снег (от 6 до 19 мм). На дорогах снежные заносы и гололедица. Подробности в материале: Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Саратовской области

16:12 14.01.2021 34 сантиметров достигла высота снежного покрова в Калуге после ночного снегопада 14 января. Обильный снегопад к авариям на сетях не привел. В первой половине дня поступило только две жалобы на качество уборки. Читайте также: В Калуге снегопад увеличил высоту снежного покрова до 34 сантиметров

16:19 14.01.2021 Зимний закат [Дарья Драй © ИА REGNUM]

16:35 14.01.2021 В Москве проводится ликвидация последствий снегопада, сообщили 14 января в комплексе городского хозяйства столицы. «Городские службы ликвидируют последствия мощного снегопада», — говорится в информации. Читайте подробнее: Коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия снегопада

16:38 14.01.2021 Жители Архангельска замерзают в квартирах из-за аварии на ТЭЦ. Между тем в Архангельске сегодня сильные морозы. Ночью температура воздуха опустится до минус 39 градусов. Читайте также: В Архангельске жители более ста домов замерзают из-за аварии на ТЭЦ

16:57 14.01.2021 В Кабардино-Балкарии с 14 января закрыт курорт «Эльбрус». Администрация курорта сообщила об этом на официальном сайте, указав причиной повышенную лавиноопасность. Читайте также: В Кабардино-Балкарии закрыли курорт «Эльбрус» из-за угрозы схода лавин

17:05 14.01.2021 В Петербурге до 9 часов утра 18 января продлен усиленный режим работы предприятий инженерно-энергетического комплекса, введенный 9 января в связи с наступлением морозной погоды. Отработаны варианты усиления режимов работы в случае значительного понижения температуры воздуха. «В морозы нельзя допускать даже незначительных сбоев в подаче тепла и горячей воды в жилые дома, социальные учреждения, предприятия и организации», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

17:06 14.01.2021 Прогулка по зимнему Петербургу. Дарья Драй © ИА REGNUM

18:48 14.01.2021 В Удмуртии в ближайшие двое суток — 15 и 16 января — ожидается повышение температуры воздуха, а также сильный снегопад. На дорогах республики — снежный накат и гололедица. Читайте подробнее: В Удмуртии ожидается потепление и сильный снегопад

18:53 14.01.2021 По данным Гидрометцентра России, 15−19 января в Брянской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой −19…−16 градусов, что на 7−10 градусов ниже климатической нормы.

19:00 14.01.2021 В центре Европейской части России сильные снегопады будут прекращаться, зато морозы усилятся, сообщает 14 января Гидрометцентр России. Так, в областях Центра России 15 января преобладающая температура воздуха ночью −19…−13°, местами −25…−20°, на юге −12…−7°; днем −18…−12°, на юге −11…−4°, в Тверской области −23…−18°. Сильные морозы будут стоять на севере Европейской территории. Температура в конце недели удержится ниже климатической нормы на 8−15°. Мороз в ночь на 15 января будет усиливаться до −33…−34°, в Архангельской области до −35…−40°. На северо-западе, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях температура 15 января ночью −23…−28°, днем −14…−19°. В Карелии ночью местами до −33…−38°, днем до — 27°. Такая погода холоднее климатической нормы на 8−10°. На севере Поволжья морозы в пределах климатической нормы, ночью до — 23°, днем −6…−12°. В Среднем Поволжье температура в течение суток 15 января от — 6 до — 12°. На юге Европейской территории сохраняется влияние циклона, будут продолжаться осадки, дождь и мокрый снег, в отдельные дни осадки сильные. В Ростовской и Волгоградской областях понижение температуры днем до −1…−6°. В районе Сочи +9°.

19:02 14.01.2021 Холодный день. Дарья Антонова © ИА REGNUM

19:32 14.01.2021 В Курганской области оператор котельной в селе Межборное Притобольного района получил травмы в результате разгерметизации котла. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства. Читайте также: В Курганской области в морозы вышла из строя котельная — ранен оператор

19:44 14.01.2021 Заторы на дорогах Москвы к вечеру достигли 9 из 10 баллов после прошедших снегопадов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки». Читайте подробнее: Пробки в Москве достигли девяти баллов

20:09 14.01.2021 Дорога во время снегопада. Дарья Драй © ИА REGNUM]

20:40 14.01.2021 Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус дал прогноз погоды в Москве на пятницу, 15 января. https://www.facebook.com/LeusMikhail/posts/3542823085787488

22:15 14.01.2021 Как сообщил Гидрометцентр России, в Красноярском крае ожидается сильный мороз: 15−16 января на юге Таймырского муниципального района температура составит −50…−45°, 16−17 января в Эвенкийском муниципальном районе будет −55…−50°.

22:53 14.01.2021 На востоке Ленинградской области 14−16 января сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10−14 гр. Среднесуточная температура воздуха составит — 19 гр. и ниже, сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

22:54 14.01.2021 Ленинградская область. Дарья Драй ИА REGNUM

22:56 14.01.2021 В Московской области дорожные и коммунальные службы переведены в усиленный режим работы в связи с продолжительным снегопадом, который начался еще 13 января. Фоторепортаж ИА REGNUM из Подмосковья. Читайте также: Метель, гололед. Подмосковье замело снегом — фоторепортаж

03:59 15.01.2021 Во Владивостоке все городские службы находятся в режиме повышенной готовности и готовы оперативно приступить к устранению последствий снегопада, который будет сопровождаться сильным ветром, метелью, гололедными явлениями. Подробности в материале: Приморье вновь накроет снежный шторм

05:52 15.01.2021 В школах Челябинска 15 января снова отменили занятия по причине морозов. Об этом сообщает городская единая дежурно-диспетчерская служба. Возможность не идти в школу есть у детей первого—четвёртого классов, обучающихся в первую смену. 13 января в школах отменяли занятия для всех смен с первого по седьмой классы, а 14-го образовательные организации могли не посещать все школьники. Подробности в материале: В школах Челябинска снова отменили занятия из-за холодов

06:08 15.01.2021 Губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Владивостока Олег Гуменюк обратились к руководителям предприятий и организаций с рекомендацией сократить рабочий день 15 января в связи с погодными условиями. Читайте подробнее: Чтобы не было коллапса: власти Приморья призвали сократить рабочий день

06:18 15.01.2021 С призывом соблюдать осторожность, помимо автолюбителей, пешеходов и работодателей, губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился в рыбакам: штормовые порывы ветра в период прохождения циклона приведут к разлому льда и выносу льдин в залив Петра Великого. Об этом: Губернатор Приморья обратился с просьбой к рыбакам

06:35 15.01.2021 Снегоуборочная техника вышла на очистку краевых дорог — всего готовы к работе более 400 единиц спецмашин. Подробности в материале: Не надо ждать, пока машины раскатают снег по дороге: губернатор Приморья

07:43 15.01.2021 Мобильные пункты обогрева работают на автотрассах Тюменской области. 72.mchs.gov.ru

08:36 15.01.2021 Переохлаждение в сильные морозы может снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19. Читайте также: Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваний COVID-19 в морозы

09:10 15.01.2021 В ночь на 15 января в Ростове-на-Дону выпал снег. Осадки продолжаются, передаёт ИА REGNUM. Читайте также: Ростов-на-Дону накрыл снегопад

09:16 15.01.2021 Об ухудшении погодных условий в Ростовской области предупредили спасатели. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России, в период с 15 по 19 января на Дону ожидаются метели. Об этом: В Ростовскую область идут метели

09:17 15.01.2021 В Санкт-Петербурге по состоянию на 9 часов утра 15 января температура воздуха составила минус 17,1 градуса. Таких низких показателей на петербургских термометрах не было еще ни в этом, ни в прошлом зимнем сезоне. Об этом: В Петербурге ночь на 15 января оказалась самой холодной

09:19 15.01.2021 Новый снегопад — второй за последние несколько дней — обрушился на Краснодар вечером 14 января. Толщина снежного покрова превысила 16 см. Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 22:30 14 января и всю ночь и утро 15 января городские службы ведут расчистку улиц столицы Кубани от снега. На дорогах города работает 80 единиц техники. Читайте подробнее: На Краснодар обрушился новый снегопад

09:57 15.01.2021 Энергоснабжение жителей Тверской области, оставшихся без света после снегопадов 14 января, восстановлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Читайте подробнее: В Тверской области восстановили энергоснабжение после снегопадов

09:58 15.01.2021 На улицах Петербурга с наступлением январских холодов стали появляться дикие животные. В частности, петербуржцы сообщили о лисице, которая разгуливала по городу Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга). Специалисты отмечают, что обычно лисы заходят в город в поисках пищи — например, их может привлечь запах бытовых отходов или наличие грызунов. Людям не следует вступать в контакт с диким животным. Читайте подробнее: В Петербурге объяснили появление лис на улицах

10:12 15.01.2021 Из-за обильно выпавшего в ночь на 15 января снега аэропорт Краснодара закрыли до 11:00 мск, задержано 13 авиарейсов. Об этом 15 января сообщает пресс-служба аэропорта. Об этом: В Краснодаре из-за снегопада закрыли аэропорт

10:28 15.01.2021 Автомобильные заторы на дорогах Ростова-на-Дону утром 15 января достигли восьми из десяти баллов. Об этом свидетельствовали данные онлайн-сервиса «Яндекс. Пробки». Подробности в материале: Из-за снегопада пробки в Ростове-на-Дону достигли восьми баллов

10:37 15.01.2021 В связи со снегопадом и плохой видимостью на автотрассах Саратовской области было отменено автобусное сообщение в направлении Пензенской области. Сегодня, 15 января, движение автотранспорта открыли. Автовокзал в Саратове и аэропорт «Гагарин» работают в штатном режиме. Читайте также: В Саратовской области возобновили автобусное сообщение

10:47 15.01.2021 Опубликованы кадры с места смертельной аварии на заснеженной трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский. В управлении ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области также уточнили информацию о произошедшем в Морозовском районе ДТП. Читайте подробнее: Появились кадры с места ДТП на заснеженной трассе в Ростовской области

10:56 15.01.2021 Коммунальные службы расчищают от снега пешеходную зону через путепровод на улице Малиновского в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 15 января. Подробности в материале: Ростовские коммунальщики расчищают пешеходную зону на улице Малиновского

10:57 15.01.2021 В столице Татарии на уборку улиц от снега вывыден весь спецтранспорт — более 500 единиц. Нагрузка на снегоплавильные пункты возросла в три раза. Несмотря на все усилия коммунальщиков, столица республики стоит 15 января, по состоянию на 10:50, в 7-балльных пробках. Заторы образовались практически во всех районах города. Подробности в материале: На расчистку улиц Казани вышла вся имеющаяся техника

11:05 15.01.2021 Морозы до — 20 градусов прогнозируются в отдельных районах Краснодарского края в период до 22 января. По информации синоптиков, на территории горной части на юге Кубани 15−18 января ожидается также сильный снегопад, гололедица, сильный ветер, до 12−17 м/с. Читайте также: В Краснодарском крае прогнозируют 20-градусные морозы

11:06 15.01.2021 В Ульяновске после сильного снегопада помощь в расчистке придомовых территорий от снега оказывают добровольцы. Подробности в материале: После снегопада дворы в Ульяновске помогают расчищать волонтёры

11:09 15.01.2021 В Ростове-на-Дону все силы брошены на расчистку от снега транспортных артерий. Выведено более 160 единиц спецтранспорта, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 15 января. Об этом: В Ростове-на-Дону усиленно расчищают от снега дороги

11:09 15.01.2021 Учащимся общеобразовательных учреждений Ленинградской области разрешили не ходить в школу из-за сильных морозов. Областной комитет по образованию напоминает, что ученики 1−4 классов могут оставаться дома при температуре минус 25 градусов и ниже. Об этом: Детям Ленобласти разрешили не ходить в школу при сильных морозах

11:16 15.01.2021 Из-за обильного снегапада, обрушевшегося на Пензу и область, к благоустройству столичных улиц псоединились сотрудники администрации, гордумы и других управлений и ведомств. Так, на помощь коммунальщикам по расчистке дорог от снега привлены 87 сотрудников регионального правительства и 128 специалистов органов местного самоуправления Пензы. Снежные завалы также убирают созданные мобильные группы возле пешеходных переходов, на остановках, тротуарах, подходам с образовательным учреждениям. Читайте подробнее: Больше 200 чиновников вышли на уборку снега в Пензе

11:28 15.01.2021 На борьбу с последствиями снегопада в Ростовской области брошено более 300 единиц техники. Спецтранспорт в течение суток израсходовал около 3,3 тыс. тонн противогололёдных материалов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 января. Подробности в материале: На трассы Ростовской области выпустили более 300 единиц спецтехники

11:36 15.01.2021 Международный аэропорт Ростова-на-Дону «Платов» закрыли из-за снегопада, накрывшего регион 15 января. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, задерживаются несколько внутрироссийских и международных рейсов. Об этом: Ростовский аэропорт «Платов» закрыли из-за снегопада

12:09 15.01.2021 Зима в Омске. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

12:36 15.01.2021 Глава Карелии Артур Парфенчиков спустя сутки после того, как из-за сильных морозов произошла авария в системе водоснабжения в городе Питкяранта, и сразу после того, как стало известно о начатой в связи с этим проверке генеральной прокуратуры России, заявил, что 15 января в городе начнется монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему. Подробности в материале: Глава Карелии сообщил, когда в дома жителей Питкяранты вернут холодную воду

13:04 15.01.2021 В Ростовской области спасатели не только готовы прийти на помощь автомобилистам в непогоду, но и развернуть пункты обогрева в случае необходимости. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 января. Подробности в материале: В Ростовской области готовы развернуть пункты обогрева

13:42 15.01.2021 В Саратовской области сегодня продолжают бороться со снежной стихией. Территории школ, детских садов, техникумов и колледжей очищают от снега и наледи. К работе привлечен в основном технических персонал. Министр образования Ирина Седова поблагодарила сотрудников техслужб, ведущих борьбу с непогодой. Привлечение педагогических работников к расчистке территорий недопустимо, подчеркнула она. Также глава ведомства отметила, что периодически в личных сообщениях через соцсети к ней обращаются родители, которых привлекают к очистке территорий детских садов и школ от снега. «В каждой ситуации разбираемся», — отметила Седова. Читайте также: Саратовские родители жалуются на просьбы школ об уборке территории от снега

14:03 15.01.2021 В Пензенской области в ближайшие сутки сохранится сильный снегопад. Улучшение погодных условий пока не предвидится. В ночь на 16 января по области объявлен желтый уровень погодной опасности, ожидается сильный снег. Днем местами усиление северо-западного ветра до 17 м/с при порывах. На дорогах сохранятся снежные заносы. Читайте подробнее: В Пензенской области сильный снегопад сохранится в выходные

14:32 15.01.2021 В Казани в уборке улиц задействуют до 800 единиц спецтехники. В связи с обильными осадками в городе с 15 января объявлен оперативный план «Буран». Соответствующее решение принято городской комиссией по чрезвычайным ситуациям. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в городе на 14:20 мск — 9-балльные пробки. Читайте также: В Казани уборка снега проходит по плану «Буран»

14:32 15.01.2021 16 января на юге Таймырского района в Красноярском крае ожидается сильный мороз, температура воздуха опустится до — 45, — 50 °C, 16−17 января в Эвенкии также прогнозируется сильный мороз, температура воздуха — 50, — 55 °C, сообщили в Среднесибирском УГМС.

15:10 15.01.2021 Дворник рассыпает песок на улице. Дарья Драй © ИА REGNUM

15:34 15.01.2021 Увеличения количества ДТП с погибшими или пострадавшими в Московской области в условиях снегопада, метели и гололедицы не произошло. Об этом сообщили 15 января в пресс-службе подмосковного главка МВД России. В ведомстве уточнили, что 13 января в регионе зарегистрировали пять ДТП, в которых погиб один человек и пострадали ещё десять. Затем 14 января произошло семь ДТП, в которых один человек погиб и десять участников движения получили ранения различной степени тяжести. Об этом: МВД: непогода не привела к росту количества ДТП в Подмосковье

15:47 15.01.2021 В Санкт-Петербурге из-за крепких морозов, которые пришли в регион, власти усилили контроль за работой общественного транспорта и техническим состоянием подвижного состава. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе Смольного. Подробности в материале: В Петербурге из-за морозов усилили контроль за работой транспорта

15:51 15.01.2021 Температура в Якутии снизилась до — 51 °C.

16:08 15.01.2021 В Москве ожидаются холодные выходные, сообщает 15 января официальный сайт мэра и правительства столицы. Днём в субботу, 16 января, ожидается до 17 градусов ниже нуля, в воскресенье — до — 20 градусов. Ночь на 18 января станет наиболее холодной — до — 25 градусов. Днём морозы будут достигать — 19 градусов. Подробности в материале: Морозы в Москве усилятся до 25 градусов

17:01 15.01.2021 Смерч образовался в районе Сочи днём 15 января, об этом в социальных сетях сообщают жители и гости курорта, ставшие свидетелями природного явления. Ранее Росгидрометцентр распространил предупреждение о том, что 16−18 января в горах Краснодарского края (кроме МО Сочи) и Адыгеи выше 1000 м лавиноопасно, а 17−18 января на территории региона ожидается очень сильный снег, сильная метель. Читайте подробнее: От жары к снегопадам и смерчам: погода на Кубани преподносит сюрпризы

17:36 15.01.2021 Уборка снега с улиц Казани после снегопада. (сс) Марат Мугинов. kzn.ru

17:40 15.01.2021 Нижегородскую область с 17 по 20 января вновь накроют аномальные морозы. Синоптики прогнозируют температуру — 13°C… — 17 °C. МЧС предупреждает о риске аварий систем электроснабжения.

18:13 15.01.2021 Международный аэропорт Ростова-на-Дону «Платов» возобновил отправку и приём авиарейсов. Ранее расписание авиарейсов было скорректировано из-за сильного снегопада. Подробности в материале: Ростовский аэропорт возобновил работу после снегопада

19:21 15.01.2021 Вечерняя прогулка [Дарья Драй © ИА REGNUM]

20:54 15.01.2021 Уборка снега в Омске. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

21:48 15.01.2021 Синоптики предупреждают — 18−19 января Удмуртию ожидает резкое похолодание. Ночью температура может опуститься до — 28 градусов.

22:14 15.01.2021 Уборка снега. Дарья Драй © ИА REGNUM

22:55 15.01.2021 Спасение от снега. Дарья Драй © ИА REGNUM

06:36 16.01.2021 Энергетики восстановили подачу электроэнергии на остров Русский, которая была прервана из-за циклона. Об этом 16 января сообщает пресс-служба правительства Приморского края. Об этом: Во Владивостоке энергетики восстановили электроснабжение острова Русский

13:46 16.01.2021 Штормовое предупреждение из-за сильных морозов объявлено в Воронежской области на 17−21 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Подробности в материале: В Воронежской области объявлено штормовое предупреждение из-за морозов

13:51 17.01.2021 Въезд транзитных большегрузных автомобилей в Краснодар ограничен из-за снегопада, сообщили в администрации города 17 января. Ограничения вступают в силу с 13:00 17 января и до улучшения погодных условий. Об этом: В Краснодар ограничили въезд транзитных большегрузов

13:56 17.01.2021 Шесть мобильных пунктов обогрева развернуты на трассах Краснодарского края 17 января в связи с непогодой в регионе, сообщили в МЧС России. Девять мобильных пунктов находятся в резерве, их готовы развернуть в случае необходимости. Читайте также: На Кубани развёрнуты мобильные пункты обогрева

18:34 17.01.2021 Экстренное предупреждение объявлено в Ростове-на-Дону из-за мощного снегопада, накрывшего областной центр 17 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС. Читайте также: Снежная буря накрыла Ростов-на-Дону

18:50 17.01.2021 В Ростове-на-Дону коммунальные службы задействовали более 160 единиц спецтехники для борьбы с последствиями мощного снегопада. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 17 января. Подробности в материале: Несколько десятков спецмашин вышли на расчистку улиц в Ростове-на-Дону

07:27 18.01.2021 18 января в Хакасии ожидается усиление ветра до 25 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 30 м/с. На дорогах — гололедица. Читайте подробнее: В Хакасии ожидается сильный ветер

07:49 18.01.2021 Среднесибирское УГМС: 18 января в горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тува лавиноопасно.

07:58 18.01.2021 В Москве 18 января ожидается до 19 градусов ниже нуля, сообщает центр «Фобос». Согласно данным синоптиков, в Центральной России обойдётся без осадков, а в условиях солнечной погоды и северного ветра морозы усилятся. Температурный фон окажется на 11−12 градусов ниже многолетней нормы. Подробности в материале: Морозы в Москве продолжат крепчать

08:06 18.01.2021 В ночь на Крещение в Московском регионе ожидается аномальный холод. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «В крещенскую ночь можно говорить о потеплении по сравнению с понедельником, но ночью будет 21−23 градуса мороза, по области — до 26 градусов», — цитирует его слова ТАСС. Читайте также: Вильфанд предупредил об аномальном холоде в Москве на Крещение

08:16 18.01.2021 В южной части европейской России 18 и 19 января ожидаются сильные морозы, снегопады и гололедица. Об этом 18 января сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Читайте также: Синоптик предупредил о сильных морозах и снегопадах на юге России

08:25 18.01.2021 В понедельник, 18 января, в столице России ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха −20… −22 °C. Об этом 18 января сообщает Гидрометцентра РФ. Читайте также: В Москве 18 января ожидается температура воздуха до — 22 °C

08:28 18.01.2021 В Саратове в связи с ожидаемой низкой температурой воздуха 18 января для учащихся 1−6-х классов первой и второй смены отменены занятия. Подробности в материале: В Саратове из-за морозов отменены занятия в школах

08:33 18.01.2021 В Пермском крае неделя с 18 по 24 января может стать самой холодной за всю зиму 2020/2021. На юге региона температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 3−4°С, а в северной части — на 7−8°С, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом: В Прикамье прогнозируют 40-градусные морозы

08:43 18.01.2021 Наиболее холодной за последние четыре года стала в столице России ночь на 18 января. Об этом 18 января сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Читайте также: Ночь на 18 января стала самой холодной в Москве за последние четыре года

09:21 18.01.2021 Треть среднемесячной нормы осадков обрушилась на территорию Краснодарского края за 17 января, сообщили в пресс-службе администрации региона. Читайте подробнее: На Кубани за сутки выпала треть среднемесячной нормы осадков

09:33 18.01.2021 Штормовое предупреждение из-за сильных морозов объявлено на территории Республики Крым, сообщили в региональном министерстве по чрезвычайным ситуациям 18 января. Читайте также: В Крыму прогнозируют сильные морозы

10:01 18.01.2021 Последствия снежной бури почувствовали на себе жители Ростова-на-Дону. Областной центр сковали многокилометровые автомобильные заторы. Подробности в материале: После снегопада Ростов-на-Дону сковали пробки

10:07 18.01.2021 Столичным школьникам разрешили не посещать образовательные учреждения при температуре воздуха — 25 градусов и ниже на улице. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте образования и науки Москвы. «Дошкольникам и учащимся начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до — 25 градусов Цельсия», — говорится в сообщении. Читайте также: В Москве разрешили не ходить в школу в сильный мороз

10:15 18.01.2021 Сильные морозы до — 20 °C и ниже продержатся в Воронежской области несколько дней, с 18 до 21 января, а затем прогнозируется резкое потепление. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные Воронежского гидрометеоцентра. Читайте также: В Воронежской области на смену сильным морозам придет оттепель

10:22 18.01.2021 Понижение температуры воздуха до минус 30 градусов ниже ноля зафиксировано ночью 18 января в Рязанской области. Главам муниципальных образований поручено особое внимание уделить контролю за системами жизнеобеспечения, сообщает оперативная группа правительства региона. Подробности в материале: В Рязанской области похолодало до минус 30 градусов

10:30 18.01.2021 Радость от возможности почувствовать себя покорителями снежных горок у жителей Ростова-на-Дону продлилась недолго. Последствия снежной бури, накрывшей областной центр в минувшие выходные, горожане почувствовали в первый день новой рабочей недели — 18 января, передаёт ИА REGNUM. Читайте также: Жители Ростова-на-Дону оказались в снежном плену

10:55 18.01.2021 Качество уборки дорог на территории Республики Крым после снегопадов резко раскритиковал глава Крыма Сергей Аксёнов 18 января на заседании оперштаба по водоснабжению, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Ситуация с уборкой дорог в данном случае была отвратительная. Сейчас мы анализируем ситуацию, и решения организационные завтра-послезавтра будут приняты. Провалился город Симферополь, работа была организована архиплохо», — сказал Аксёнов, добавив, что обеспечение столицы республики коммунальной техникой — это «позорище». Читайте также: Глава Крыма пригрозил служебным расследованием за зимнюю уборку дорог

10:58 18.01.2021 Внеплановый выходной получили школьники Рязанской области 18 января. Из-за морозов в нескольких районах отменены занятия, сообщает оперативная группа регионального правительства. Об этом: Рязанские школьники остались дома из-за морозов

11:17 18.01.2021 Много фото из заснеженной столицы: Москва борется с сугробами — фоторепортаж

11:21 18.01.2021 За минувшие сутки в Ростове-на-Дону «выпали осадки сверх нормы». Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 18 января. Читайте подробнее: Ростов-на-Дону засыпало снегом сверх нормы

11:24 18.01.2021 В правительства Саратовской области создан штаб для оперативного взаимодействия и координации дорожных служб в зимний период. Соотетствующее распоряжение 18 января подписал вице-губернатор области Роман Бусаргин. Читайте также: В Саратовской области создали штаб для координации дорожных служб зимой

11:27 18.01.2021 В Ростове-на-Дону последствия снежной бури устраняют более 190 спецмашин и 500 коммунальщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 18 января. Подробности в материале: Ростовские коммунальщики усилили работу по уборке снега

11:45 18.01.2021 О том, какая погода ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшие несколько дней, рассказала 18 января главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Читайте также: Синоптик рассказала об оттепели в Москве в конце текущей недели

12:10 18.01.2021 Синоптики объявили в Москве жёлтый уровень погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты ЦФО на сайте Гидрометцентра России. Предупреждение действует до 23:00 19 января. Причина — гололедица. Аналогичная ситуация и в Московской области, где опасность подстерегает жителей также до позднего вечера завтрашнего дня. Читайте подробнее: В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности

12:21 18.01.2021 В Ростовской области в связи с метеоусловиями мобилизованы дорожные службы. donland.ru

12:27 18.01.2021 Электроснабжение, нарушенное непогодой, восстановлено для почти 114 тыс. жителей Краснодарского края, сообщили 18 января в пресс-службе администрации края. Читайте подробнее: На Кубани 114 тыс. человек остались без света

12:44 18.01.2021 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил усилить контроль в коммунальной сфере из-за низких температур в регионах России. Об этом он заявил 18 января на совещании с заместителями. «Надо усилить контроль за ситуацией с электро‑ и теплоснабжением, состоянием коммунальной и дорожной инфраструктуры», — сказал глава правительства. Об этом: Мишустин дал поручения из-за сильных морозов в России

12:48 18.01.2021 Экстренное предупреждение из-за лавинной опасности в горах распространено в Краснодарском крае на период с 18 по 21 января, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Читайте подробнее: На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за лавиноопасности

13:11 18.01.2021 По данным Гидрометцентра России, 18−20 января на севере Приволжского федерального округа, 18−21 января в Самарской области установится аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7° и более.

13:18 18.01.2021 В Глазове не планируется открывать организованные крещенские купели из-за наступивших морозов. «В Крещенскую ночь синоптики обещают тридцатиградусный мороз. В связи с этим и во избежание возможных обморожений традиционную купель на городском пляже устанавливать нынче не будут», — пояснили в мэрии. Подробности в материале: В удмуртском Глазове отказались от крещенских купаний

13:29 18.01.2021 На период проведения крещенских купаний МЧС России спланирована группировка сил и средств РСЧС, на контроль взято более 2 600 иорданей и майн. Об этом сообщалось 18 января на еженедельном селекторном совещании под руководством первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна. Подробности в материале: Крещенские купания пройдут под контролем МЧС России

13:29 18.01.2021 В Чувашию пришли крещенские морозы: в столице республики температура воздуха упала до — 27 градусов. Читайте подробнее: В Чувашию пришли 33-градусные морозы

14:16 18.01.2021 Коммунальные службы Ростова-на-Дону работают в режиме повышенной готовности. rostov-gorod.ru

15:24 18.01.2021 Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 18 января поручил руководителям дорожных организаций увеличить количество спецтехники для своевременного вывоза снега. Не менее важно обеспечить расчистку внутриквартальных территорий. Госжилстройтехинспекция будет строго контролировать работу управляющих компаний. Дороги в микрорайонах индивидуальной жилой застройки тоже следут взять на контроль. Частный сектор необходимо чистить, чтобы машинам и пешеходам можно было проехать и пройти. Читайте также: Пензенский губернатор потребовал увеличить число снегоуборочной техники

15:36 18.01.2021 Согласно экстренной информации Гидрометцентра России, 18—21 января местами в Саратовской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9° и более. По данным мэрии Саратова, сегодня, 18 января, на территории города продолжается очистка от снега и наледи дворовых территорий и крыш многоквартирных домов.

15:39 18.01.2021 В Саратове идет очистка от снега дворов и придомовых территорий. Для проведения данных работ задействовано 75 единиц спецтехники, на уборке заняты 1758 дворников. Так, сегодня от наледи и сосулек очищено 32 крыши, также в течение дня убраны снег и лед в 739 дворах, сообщает 18 января мэрия Саратова.

15:40 18.01.2021 Лед [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM]

15:53 18.01.2021 Мороз до — 32 градусов ожидается в Нижнем Новгороде и по области ночью и утром 19 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС области.

15:57 18.01.2021 19 января в Ульяновской области из-за сильных морозов рекомендуется отменить занятия в школах для младшеклассников и учеников средних классов. Подробности в материале: В Ульяновской области из-за холодов могут отменить уроки

16:04 18.01.2021 Работы по очистке дорог Республики Крым после снегопада идут в круглосуточном режиме, сообщили в пресс-службе правительства региона 18 января. Читайте также: На дороги Крыма высыпали 540 тонн соли

16:05 18.01.2021 В Ростовской области за последние сутки на расчистку трасс от снега вышли более полутысячи спецмашин. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве. Читайте подробнее: Для расчистки трасс в Ростовской области задействовали полтысячи спецмашин

16:18 18.01.2021 В Челябинске подрядные организации оштрафованы за плохое качество очистки улиц от снега. Об этом заявил на совещании в мэрии вице-мэр Максим Куляшов. По его словам, только за последнюю неделю подрядчикам было выдано 2 предписания. А с начала января было 11 случаев наложения штрафов за неисполнение предписаний. Размер санкций составил 1 млн 100 тыс. рублей. Всего на прошедшей неделе ежесуточно на дорогах работали 369 единиц техники и 347 рабочих. Вывезли на полигоны более 58 тыс. тонн снега.

16:41 18.01.2021 Мэрия Ульяновска призывает жителей воздержаться от крещенских купаний «в связи с непростой эпидемиологической ситуацией и низкой уличной температурой». Подробности в материале: Ульяновские чиновники просят воздержаться от крещенских купаний

17:27 18.01.2021 В Вологде несколько жилых домов и детский сад остались без отопления из-за аварии на ТЭЦ. Подробности в материале: В Вологде без отопления остались жилые дома и детский сад

17:58 18.01.2021 Крещенские купания в открытых водоёмах отменены в Сочи, причиной стала непогода. Об этом в соцсетях сообщил мэр города-курорта Алексей Копайгородский 18 января. Подробности в материале: В Сочи отменили Крещенские купания в открытых водоёмах.

18:35 18.01.2021 Дважды в течение последних семи дней отключался светофор на перекрестке улиц Удмуртская и Кирова — 12 и 18 января. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, причиной отключения стали сильные морозы. Подробности в материале: В Ижевске дважды за неделю из-за морозов отключился светофор

18:47 18.01.2021 В Удмуртии морозная погода «сохранится ещё на один день». Ночь на 19 января будет очень холодной, температура воздуха составит — 26… — 31 °C, днём — от — 16 °C до — 21 °C. Читайте также: Крещенская ночь в Удмуртии будет морозной

19:25 18.01.2021 Зимний пейзаж [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM]

22:39 18.01.2021 В Пензенской области 19 января ожидаются морозы до — 30 градусов. Как сообщает областное управление МЧС, в области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северный 4−9 м/сек. Температура воздуха ночью — 20… — 25ºС, местами до — 30ºС, днём — 17… —22ºС.

22:51 18.01.2021 Коммунальные службы Ростова-на-Дону работают в режиме повышенной готовности. rostov-gorod.ru

05:56 19.01.2021 В Якутии с наступлением морозов до — 50 градусов и ниже объявлены актированные дни в 431 школе (5243 классов), обучение ведется в дистанционной форме. Полностью на «дистант» переведены школьники Якутска. Об этом: В Якутии из-за сильных морозов школьники ушли на дистанционное обучение

07:02 19.01.2021 Зима [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM]

07:30 19.01.2021 Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий: 19 января днём по области местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−20 м/с, снег, метели. Об этом сообщают в ГУ МЧС РФ по региону. «При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах», — напоминают спасатели. Температура воздуха в Иркутске сейчас составляет — 9 °C, но уже к ночи столбик термометра опустится до — 27 °C. Об этом: В Приангарье идут снег и метели

08:12 19.01.2021 Настоящие крещенские морозы переживают сейчас жители Забайкалья. По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в крае ожидается неустойчивая погода с крайне неоднородным распределением температуры по территории края: от — 10 °C до — 43 °C. Об этом: В Забайкалье пришли крещенские морозы

08:21 19.01.2021 Сильные морозы внесли коррективы в образовательный процесс в Забайкалье. Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, руководителям школ рекомендовано отменить проведение уроков и иных учебных занятий в очной форме для младших классов при температуре ниже — 36 °C, а для школьников 5−11-х классов при — 38 °C и ниже. «При этом родителям школьников необходимо обеспечить пребывание детей дома и подключение к урокам дистанционно», — пояснила министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина. Читайте также: Забайкальским детям разрешили не посещать школы в мороз

09:07 19.01.2021 Метель и усиление ветра ожидается в Башкирии. Об этом 19 января сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ. По сообщению пресс-службы ведомства, 19 января в регионе ожидается усиление ветра до 18 м/с и метель. На дорогах могут образовываться снежный накат и снежные заносы. Температура днем может опуститься до минус 15 °C. Об этом: В Башкирии ожидается сильная метель

09:11 19.01.2021 На Чукотке в трёх населённых пунктах были оборудованы крещенские купели. Несмотря на мороз до — 45 градусов, омовение совершили 140 жителей округа. Подробности в материале: На Чукотке более 100 человек рискнули в мороз окунуться в купели

09:36 19.01.2021 Зимний закат [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM].

09:51 19.01.2021 В Барнауле крещенским утром, 19 января, наблюдали гало. Это атмосферное явление возникает при преломлении света кристаллами льда. Эти миниатюрные кристаллы парят в низких слоях атмосферы или перистых облаках. Цитата из канала «Барнаул22».

09:53 19.01.2021 Последствия сильных снегопадов и ударивших затем морозов устраняют в Краснодарском крае, сообщили 19 января в пресс-службе администрации края. Читайте подробнее: На Кубани устраняют последствия снегопадов и морозов

09:59 19.01.2021 Жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погодных условий. Крещенские морозы начнут наступление на регион с 21 января. По данным синоптиков, после метели и некоторого потепления к выходным температура воздуха понизится, местами до — 30 °C. Уже к 25−26 января Алтайский край накроет арктический антициклон, ночью столбики термометров будут опустится ещё ниже, до — 40 °C. Температура воздуха днем составит не выше 40 °C. Затем последует потепление. Об этом: Крещенские морозы идут в Алтайский край

10:27 19.01.2021 Жилые дома зимой [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM].

11:01 19.01.2021 В районах Приамурья, где в эти дни особенно холодно, отменили занятия в школах. В каких-то территориях школьников перевели на дистанционный режим обучения, в других — занятия отменены полностью — восполнять пропущенную из-за морозов учебную программу будут, когда потеплеет. Читайте подробнее: В Приамурье из-за сильных морозов отменили занятия в школах

11:25 19.01.2021 Въезд в Уфу грузового транспорта временно ограничили из-за снегопада. Об этом 19 января сообщает пресс-служба городской администрации. Сообщается, что данное ограничение в Уфе будет действовать до 22:00 часов 19 января на автомобильных дорогах общего пользования по направлениям Уфа-Жилино, Уфа-Затон-КПМ, Уфа-Шакша-КПМ, Бирский тракт. Читайте подробнее: Въезд в Уфу для грузового транспорта временно ограничили из-за снегопада

12:22 19.01.2021 Коммунальные и жилищные службы г. Уфы работают в штатном режиме. ufacity.info

13:05 19.01.2021 По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 января днём в западных и центральных районах местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−17 м/с, снег, метели.

13:24 19.01.2021 Губернатор Алтайского края заслушал отчёт министра строительства и ЖКХ Ивана Гилёва — он посетил Камень-на-Оби и Славгород, где на новогодних каникулах произошли сбои теплоснабжения. По словам министра, в Камне не были должным образом подготовлены к зиме многоквартирные дома. Это привело к серьёзному снижению температуры в квартирах, когда возникли неполадки в котельных. Иван Гилёв отметил, что новая модульная котельная тоже не была подготовлена к зиме — отсутствовали запчасти. В январский мороз в этой котельной вышла из строя автоматическая подача угля. По словам губернатора, причина неготовности к зиме — длительный кризис власти в районе, который удалось преодолеть лишь в декабре, избрав главу администрации. Цитата программы «Вести-Алтай».

13:34 19.01.2021 По данным Среднесибирского УГМС, 20 января в центральных районах Красноярского края ожидается морозная погода. Об этом: Резкое похолодание ожидается в Красноярске

13:35 19.01.2021 В Ростове-на-Дону в выпавший снег уложили асфальт. Цитата из видео.

14:04 19.01.2021 В Татарии на объектах железнодорожного, водного и авиатранспорта, на мостах через Каму, Волгу, Свиягу, Вятку наблюдается нормальная обстановка. На дорогах регионального значения на сегодняшний день продолжают работать 326 единиц снегоуборочной техники. Всего запланировано использовать 930 тонн пескосоляной смеси. Читайте также: Снегопад не повлиял на работу общественного транспорта в Татарии

14:08 19.01.2021 В Краснодарском крае устраняют последствия снегопадов и морозов. admkrai.krasnodar.ru.

14:12 19.01.2021 На западе Челябинской области снегопад привел к большим заторам на федеральной трассе. Большегрузы с трудом преодолевают участок дороги у города Юрюзань. Цитата из видео.

14:17 19.01.2021 По всей Саратовской области за минувшие сутки сотрудники управляющих компаний расчистили от снега 2 054 придомовые территории. Кроме этого, снег и наледь убрали с 353 крыш. К работе привлекалось 3 077 человек и 232 единицы спецтехники. Об этом: В Саратовской области ликвидируют последствия снегопада

14:45 19.01.2021 Прекратить отчитываться и начать работу по уборке снега с улиц Рязани потребовал на заседании правительства 19 января губернатор Николай Любимов. В часы пик город встаёт в 10-балльных пробках, жители жалуются на зимний квест, глава области их в этом поддерживает, сообщает пресс-служба правительства региона. Об этом: Рязанского губернатора возмутили сугробы и «зимний квест на выживание»

14:45 19.01.2021 В Ростове-на-Дону в период с 17 по 19 января 2021 года вывезли 15 тыс. тонн снега, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации. Читайте также: С ростовских улиц вывезли 15 тыс. тонн снега

14:47 19.01.2021 Коммунальные и жилищные службы г. Уфы работают в штатном режиме. ufacity.info.

14:53 19.01.2021 Прорыв в Норильске: эффектный фонтан кипятка бил на десятки метров из трубы рядом с ТЭЦ. В администрации города сообщили, что случившееся никак не повлияло на тепло‑ и водоснабжение. Аварию уже устранили. Цитата из видео.

14:56 19.01.2021 Глубокий циклон не отходит далеко от восточного побережья Камчатского края. В облаках наблюдаются разрывы, на побережье сохраняется сильный и штормовой ветер, метель. Температурный фон высокий (на 2−6 градусов выше климатической нормы) на большей части территории, за исключением самых северных районов.

14:56 19.01.2021 Сегодня, 19 января, на большей территории Дальнего Востока преобладают сильные морозы. Вслед за неглубокими циклонами, проходившими над южными районами Хабаровского края и севером Японского моря, над северо-восточными районами Китая усилился антициклон, его гребни распространились на Амурскую и Еврейскую автономную области, Хабаровский и Приморский края. А с территории Якутии произошел заток ледяного арктического воздуха. Минимальные температуры воздуха понизились до −26…−35°C, в северных районах Амурской области — до −38…−45°C. По материалам ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета»и Примпогода.ру.

14:56 19.01.2021 Резко похолодало и на Сахалине. В центральной части острова столбики термометров опустились до отметок −35…−40°С, и даже на северном побережье грянули морозы до — 30 °C. На юге острова прошел небольшой снег, минимальные температуры остались в пределах −15…−20°С. Днем по-прежнему в отдельных районах не исключен небольшой снег, на побережьях сохранится сильный ветер.

14:56 19.01.2021 Облачность камчатского циклона накрыла Магаданскую область, местами будет идти снег. Область находится в зоне большого перепада атмосферного давления, на побережье и местами в континентальной части сохранится сильный ветер, метели и поземки.

14:56 19.01.2021 Сильные морозы (до −50…−57°С) сохраняются в центральной части и на северо-востоке Якутии, западе Чукотского АО. Существенных осадков здесь не ожидается. К западным и юго-западным районам Якутии подходят теплые атмосферные фронты, ожидается потепление, перепад суточных температур составит 13−18 градусов.

15:04 19.01.2021 Коммунальные и жилищные службы г. Уфы работают в штатном режиме. ufacity.info

16:10 19.01.2021 По данным Гидрометцентра России, 20 января в Брянской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой −19…−16°, что ниже климатической нормы на 7−9°.

17:15 19.01.2021 20 января на юге Челябинской области повторится сильный снегопад. В Челябинской и Курганской областях ожидается метель при ветре до 14 м/с. Мороз ослабеет днем в Курганской области до −8…−13°. 21 и 22 января южный циклон объединится с северным, и вместе они начнут распространять холодный воздух с севера. При прохождении холодного атмосферного фронта мороз будет усиливаться, особенно в ночное время. Так, 22 января на севере Свердловской области −28…−33°, днем до — 30°. В Пермском крае ночью местами до — 30°, днем на севере до — 22°. На Южном Урале в конце недели ночью до — 27°, днем до — 22°.

17:15 19.01.2021 Очередной южный циклон над Поволжьем и западный вихрь над севером Европейской части России принесут порцию снега и метелей на Урал. В их тыловой части будет распространяться холодный арктический воздух на север Сибири. Небольшое похолодание намечается на юге Уральского округа, сообщает Гидрометцентр России 19 января.

17:15 19.01.2021 В Омской области при прохождении циклона и разного рода атмосферных фронтов 21 января ночной мороз резко ослабеет, и температура в течение суток будет в пределах −14…−19°. 22 января снова похолодает, ночью около — 25°, днем около — 20°, погода преимущественно без осадков. На юге Тюменской области 22 января местами сильный мороз, до — 35°.

17:15 19.01.2021 В автономных округах Западной Сибири во второй половине недели колебания температуры завершатся похолоданием. 20−21 января в Ханты-Мансийском автономном округе местами температура будет понижаться до −33…−38°, 22 января на севере до — 39°. На Ямале термометры будут показывать по ночам местами — 45°, 22 января при прояснениях до — 48°.

17:16 19.01.2021 На юго-западе Сибири в эти дни ослабление морозов. Пройдет небольшой и умеренный снег, 21 января в Алтайском крае мокрый снег, а температура кратковременно повысится в предгорьях до +5°. 22 января в течение дня похолодание.

17:16 19.01.2021 На юге Красноярского края влияние морозного антициклона сменится циклоническим влиянием. И к 22 января морозы ослабеют на 10−12°, но и оттепели ждать не стоит.

17:16 19.01.2021 На севере Красноярского края погода морозная погода с тенденцией на понижение температуры. 22 января −44…−49° на Таймыре, до — 54° в Эвенкии и до — 53° в Туруханском районе, сообщает Гидрометцентр России.

17:17 19.01.2021 Уборка снега на улицах Рязани. admrzn.ru

17:29 19.01.2021 Минэнерго РФ 18 января зафиксировало максимальный уровень потребления мощности в Единой энергосистеме России в объеме 154,8 ГВт, что на 4,36 ГВт (2,9%) выше максимального значения за 2020 год. По объединенной энергосистеме Центра и по энергосистеме Крыма были установлены исторические максимумы.

17:31 19.01.2021 По данным Минэнерго, с начала года потребление электроэнергии в России выросло на 4,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. «Очевидно, основной прирост даёт более холодная зима. Однако данные, очищенные от температурного фактора, показывают увеличение потребления на 0,6%. Это свидетельствует о повышении экономической активности в стране», — пояснил замминистра Евгений Грабчак.

17:49 19.01.2021 С начала года потребление электроэнергии в России выросло на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По словам замглавы Минэнерго РФ Евгения Грабчака, основной прирост потребления даёт более холодная зима. Об этом: В Минэнерго РФ увидели признаки повышения экономической активности в стране

18:13 19.01.2021 Температура в центральных областях и в районах Поволжья, а также местами в северных регионах держится ниже климатической нормы на 8−12°. Хотя мороз в ночь на 19 января несколько ослабел из-за облачности, и с юго-запада потянуло теплом. Пока поток теплого воздуха недостаточно уверенный, поэтому мороз задержится еще на одну-две ночи, особенно на юге Центрального округа и в Поволжье, где аномально холодная погода сохранится до середины недели, до 20 января, а в Поволжье до 22 января…

18:13 19.01.2021 Вывоз снега. admrzn.ru

18:14 19.01.2021 21 января под влиянием теплого атмосферного фронта атлантического циклона в Центральном округе пройдет снег, днем в отдельных районах ожидается гололед. Мороз уже заметно ослабеет: температура ночью −12… −6°, на юге до — 3°; днем −3… −4°.

18:14 19.01.2021 Кроме центральных областей аномально холодно в ближайшие сутки, 20 января на севере Приволжского федерального округа, температура ниже климатической нормы на 7° и более. В ночь на 20 января на севере Поволжья до — 30°, в Среднем Поволжье −28…−33°.

18:14 19.01.2021 По данным Гидрометцентра России, 20 января в антициклоне, который пока является преградой для западного циклона, в Центральном округе местами пройдет небольшой снег. Преобладающая температура воздуха ночью −17… −22°, в Тульской и Рязанской областях до — 24°, в Костромской области до — 25°, в Тверской области −12…−17°, в Ярославской области −13… −18°; днем −15… −8°, в Рязанской области до — 17°.

18:15 19.01.2021 В Крыму 20 января холодно (на южном побережье температура ночью −4…−9°, в степных районах до — 15°), днем −1… −6°, на южном побережье 0… +5°.

18:15 19.01.2021 20 января в районе Сочи сильный мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые явления. В Северо-Кавказском федеральном округе снег, гололед. Но теплеет не сильно, днем около 0°, в районе Сочи до +7°.

18:15 19.01.2021 Коммунальные и жилищные службы г. Уфы работают в штатном режиме. ufacity.info

18:16 19.01.2021 На северо-западе страны морозы умеренные. Температура в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях 20 января ночью −13… −18°, в Ленинградской области местами до — 10°, местами — 20°, днем −7…−12°. 21 января пройдет снег, на юге Карелии местами сильный, днем переходящий в мокрый снег и дождь. Морозы начнут слабеть, днем до оттепели. При потеплении возможны гололедные явления, сообщает Гидрометцентр России.

18:37 19.01.2021 Температура воздуха во многих регионах Поволжья держится ниже климатической нормы на 8−12°. Морозы в Приволжском федеральном округе задержатся до 22 января. Об этом: Морозы в Поволжье не отступят до конца недели

19:17 19.01.2021 Коммунальные и жилищные службы г. Уфы работают в штатном режиме. ufacity.info

19:55 19.01.2021 Оперативный прогноз возможных ЧС на 20 января 2021 года на территории Российской Федерации обусловливается прохождением 4-х циклонов, 4-х антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщает МЧС РФ.

19:56 19.01.2021 В связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта: в Дальневосточном федеральном округе, на территории Сахалинской области (снег, ветер с порывами до 30 м/с); в Южном федеральном округе, на территории Краснодарского края (сильный снег, гололёдно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега на проводах и деревьях); в Северо-Кавказском федеральном округе, в Республике Дагестан (сильный снег).

19:57 19.01.2021 По сообщению МЧС РФ, 20 января существует вероятность активизации обвально-осыпных процессов, схода оползней, просадки грунта в горных и предгорных районах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

19:57 19.01.2021 Метель в Нижнем Новгороде. admgor.nnov.ru

19:58 19.01.2021 Существует лавинная опасность в горных районах Сибирского федерального округа (Красноярский край, Алтай, Хакасия, Тува, Иркутская и Кемеровская области), Южного федерального округа (Адыгея, Краснодарский край), Северо-Кавказского федерального округа (в республиках Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия — Алания, Дагестан, Ингушетия, Чечня).

20:09 19.01.2021 Омск. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

20:57 19.01.2021 20−25 января в Ненецком автономном округе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 10° и более.

21:40 19.01.2021 Проводятся работы по очистке автомобильных дорог Крыма. rk.gov.ru

22:41 19.01.2021 Энергоснабжение после снегопада оперативно восстанавливают специалисты в ряде районов Тверской области 19 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени всю необходимую помощь энергетикам тверского филиала «Россети Центр» оказывают министерство лесного хозяйства и министерство энергетики и ЖКХ региона во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Тверской области. Подробности в материале: В Тверской области восстанавливают энергоснабжение после снегопада

22:43 19.01.2021 Температура воздуха минус 60 градусов была зафиксирована 19 января в некоторых населенных пунктах Таттинского района Якутии.

22:44 19.01.2021 ufacity.info

06:21 В Приамурье, в городе Свободном, где введён режим ЧС, специалисты пытаются восстановить водоснабжение жилых домов и учреждений — для этого взамен перемерзшего водопровода построят новый временный. Трубы перемёрзли из-за низких температур воздуха на улице. Читайте подробнее: В Приамурье строят новый водопровод взамен перемёрзшего

08:46 20 января в Московском регионе ещё сохранятся морозы, но уже 23 января синоптики обещают плюсовую температуру.

09:03 С начала января в Якутии с холодовыми травмами за медицинской помощью обратились 114 человек, в том числе 11 детей. Подробности в материале: В Якутии массово регистрируют случаи обморожения взрослых и детей

09:17 Москву ждёт самая резкая смена погоды за последние годы. Коммунальные службы готовятся к снегопадам.

09:18 В Крыму небывалые для региона минус 11 градусов.

09:32 Нарушения в зимнем содержании трассы «Таврида» сообщением Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь выявила прокуратура Республики Крым в ходе проверки, сообщили 19 января в пресс-службе прокуратуры. Читайте подробнее: Крымская прокуратура нашла нарушения в обслуживании трассы «Таврида»

09:33 Энергоснабжение большинства населенных пунктов Тверской области восстановлено после снегопада, по данным на утро 20 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени энергетикам тверского филиала «Россети Центр» помощь оказывают региональные министерство лесного хозяйства и министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Тверской области. Подробности в материале: В Тверской области восстановлено электроснабжение после снегопада

10:21 Уборка снега в Москве. Василий Иванов © ИА REGNUM

10:22 Школьники Саранска с 1 по 4 класс 20 января освобождены от занятий из-за морозов. В разных районах Мордовии также занятия отменены не только для учеников начальной школы. Читайте также: В школах Саранска и районов Мордовии из-за морозов отменили занятия

11:25 В Якутске 20 января днём до 42 градусов мороза и ясно.

11:57 Коммунальные и жилищные службы г. Уфы работают в штатном режиме. ufacity.info

12:39 В Москве очередной снегопад. Пока метёт на севере столицы. По прогнозам синоптиков, снег ожидается и завтра, 21 января.

13:02 Уборка снега Екатерина Чеснокова © ИА Красная Весна

13:32 В Краснодарском крае в ночь на 21 января температура воздуха в восточных районах опустится до минус 20−25 градусов. Но уже 23 января в регионе ожидается до 10 градусов тепла.

13:34 Синоптики обещают, что аномальные морозы до — 45 градусов вернутся в Томскую область уже в январе.

13:45 Ледяной дождь прогнозируется на территории Севастополя в ближайшие сутки, сообщили 20 января в пресс-службе правительства региона. Читайте также: В Севастополе прогнозируют ледяной дождь

14:06 Снегопад в Москве Лариса Хорохова © ИА Красная Весна

14:28 В Саратове сегодня, 20 января, с 20:00 до 7:00 (местное время) 21 января запрещена парковка транспортных средств на ряде улиц. В это время в городе будут проходить снегоуборочные работы. Подробности в материале: На нескольких улицах Саратова ограничили парковку автотранспорта

14:52 Уборка снега admgor.nnov.ru