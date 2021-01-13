Брюссель, 13 января, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Председатель Европарламента Давид Сассоли 13 января, на следующий день после встречи с и.о. президента Косово Вьосой Османи заявил на своей странице в социальной сети Twitter, что борьба с организованной преступностью приблизит Косово к Европейскому союзу и улучшит жизнь граждан края.

President-ksgov.net Вьоса Османи и Давид Сассоли. 12 января 2021 года, Брюссель

Давид Сассоли «Мы рады видеть, что Косово продвигается по пути реформы, который приведет его к благополучному будущему. Борьба с преступностью и коррупцией приблизит вас к Евросоюзу и улучшит жизнь всех граждан. Евросоюз рядом, чтобы поддержать вас».

Напомним, именно неэффективностью борьбы с организованной преступностью в Косово ряд стран Евросоюза объясняют свой отказ одобрить либерализацию визового режима с Косово. Через территорию края проходит Балканский маршрут наркотрафика, через который происходит большинство поставок героина в страны Евросоюза.