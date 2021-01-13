Омск, 13 января, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В больнице в Омске 13 января произошло задымление. Из медучреждения были эвакуированы 150 человек.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного главка МЧС, сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в медучреждении по улице 5-я Кордная поступило в 21:01 по местному времени.

Прибывшее пожарно-спасательное подразделение обнаружило задымление на четвёртом этаже пятиэтажного здания. Звенья газодымозащитников направились на поиски очага возгорания.

Персонал медучреждения эвакуировал 150 человек ещё до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Локализация пожара была объявлена в 21:21. Его площадь составила 10 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 21:30. От МЧС России привлекалось девять единиц техники и 45 человек личного состава.

Как сообщили ИА REGNUM в областном минздраве, речь идёт об МСЧ-9. Информация о том, что это ковидный стационар, не соответствует действительности.

«Пострадавших нет, вывоз пациентов не требуется. Работа учреждения продолжится с соблюдением всех норм пожарной безопасности. Пациенты продолжат необходимое лечение в МСЧ-9, где есть все необходимые для этого силы и средства», — уточнили в минздраве.