Москва, 15 января, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Ровно год прошел с момента премьеры на Мальте ледового спектакля «Шутовская свадьба» на музыку Алексея Шора. Балет, изначально называвшийся «Хрустальный дворец», перенес на лед знаменитый режиссер и продюсер, создатель великолепных ледовых шоу Илья Авербух.

European Foundation for Support of Culture Илья Авербух

Илья рассказал о ледовом спектакле, который показали жителям острова, не видавшим не только ледовых арен, да и просто катков, а также о новых творческих планах и праздновании Нового года и Рождества в его новой семье.

— Илья, в чем сложность зарубежных гастролей. Как вас встречают там зрители?

— Любой проект подобного рода — это абсолютно имиджевая история, требующая огромных усилий и большого опыта работы. Вот, к примеру, одно из наших достижений, спектакль «Ромео и Джульетта», показанный в Италии на «Арена ди Верона». Эта знаменитая оперная площадка уже сама по себе достижение! Спектакль, написанный в жанре мюзикла, был переведен нами итальянский язык и принят итальянцами с восторгом. Но, чтобы получить право выступать в Вероне, нам пришлось пройти серьезнейший ряд согласований. Постановка «Кармен» в Германии тоже прошла с большим успехом. И, если в Германии нашими зрителями были в основном представители русской эмиграции, то на Мальте, как и в Италии, было подавляющее большинство местной публики. Спектакль «Шутовская свадьба» был поставлен на главной площади столицы Мальты города Валетты, под открытым небом. Трибуны были переполнены, и что особенно приятно, — мальтийцы аплодировали нам, стоя!

— Чем «Шутовская свадьба отличалась от ваших зарубежных гастрольных выступлений?

— Эта постановка была полностью подготовлена и осуществлена на Мальте. Абсолютно уникальный проект! Я очень благодарен президенту Европейского фонда поддержки культуры Константину Ишханову за его предложение и ту возможность, которая была нам предоставлена. Честно говоря, нам поначалу даже не верилось, что, благодаря этому совместном проекту, мы будем первыми фигуристами, которых увидит мальтийская публика, и это будет первый ледовый спектакль, поставленный на острове. «Шутовская свадьба» снималась телевидением Мальты и была представлена в новогоднюю ночь по мальтийскому телевидению как одно из самых ярких событий. Считаю это большим достижением и успехом.

— Расскажите, как происходила адаптация классического балета к ледовому шоу

— Потребовалось много изменений, я существенно переписал либретто, добавил больше динамики и расставил несколько другие акценты в этой истории. Балет написан на потрясающую музыку композитора Алексея Шора. Он сочиняет в классическом ключе очень понятную и выразительную музыку. С таким материалом удобно работать, музыка Шора словно создана для хореографии. Специально к нашей постановке на льду Алексей доработал некоторые сцены, усилил эмоциональную часть, поэтому наша «Шутовская свадьба» отличается от «балетной истории».

— Какие моменты в подготовке спектакля вызывали наибольшее обсуждение?

— Константин Ишханов как человек высокой культуры, абсолютно погружённый в тему, был, конечно же, неравнодушен ко всему происходящему. Его волновали все составляющие нашего проекта — от построения декораций до музыкального сопровождения. Алексей подсказывал нам интересные решения, чтобы сделать постановку содержательной, эффектной, зрелищной. С Константином мы кропотливо согласовывали костюмы, которые были созданы в России известными театральными художниками, обладателями «Золотой маски» Вадимом Волей и Ольгой-Марией Тумаковой. В этом отношении была проведена большая работа, при этом Константин мне абсолютно доверял. Работать с таким продюсером и режиссером — одно удовольствие!

— Есть ли желание показать «Шутовскую свадьбу» в России»?

— Поставить «Шутовскую свадьбу» в России мы планировали в 2020 году, но из-за пандемии идея не осуществилась. Надеюсь, что в новом 2021 году, летом, мы покажем этот спектакль в Санкт-Петербурге, также в центре города под открытым небом. Постановку «Шутовской свадьбы» интересно было бы показать и на больших европейских гастролях, как только вся эта ситуация с коронавирусом стабилизируется.

European Foundation for Support of Culture Алексей Ягудин в роли шута Балакирева в спектакле «Шутовская свадьба», Мальта 2019 г

— Людей восхищают невероятные спецэффекты в ваших постановках. Помимо артистов на коньках, экзотического для мальтийцев льда, что необычного увидели жители острова?

— Спектакль шел под открытым небом, а это накладывает определенные сложности с точки зрения спецэффектов, потому что для них всё-таки необходимо по большей части закрытое пространство. Мы нашли свои интересные художественные решения: это гигантский реквизит, перемещавшийся по льду. Одна из главных задач была связана с показом размаха самой церемонии свадьбы, которую затеяла императрица для своих слуг. Исторические факты говорят нам о том, что действо это было невероятно зрелищным. Мы старались передать некие элементы роскоши: мобильная сцена в виде короны, выезд карет, появление огромного слона, — всё это вызвало большое одобрение и восторг у публики.

— Мальтийский климат в декабре не совсем благоприятен для представлений на открытом воздухе. Как вышли из положения?

— Да, погода немного нам помешала, было ветрено, шёл дождь, но все ребята проявили большую стойкость. В день премьеры к вечеру все улеглось, и мы смогли показать наш спектакль. Вообще я хотел бы поблагодарить всю нашу команду, работавшую над этим проектом.

— Какие ощущения у вас от острова Мальта, где сама атмосфера напоминает естественные исторические декорации?

— Это, конечно, особое место. На Мальте я был впервые в своей жизни и мне, к тому же, посчастливилось показать там свой спектакль. Через проект я познакомился с местными величественными достопримечательностями: мы практически обошли весь город Валетту, выбирая место, где можно было бы расположить наше ледовое пространство. Прогулки по ночной Мальте останутся навсегда в моей памяти — мальтийский порт, соборы и крепости, невероятная архитектура зданий, — здесь историей дышит буквально каждый камень!

— С чем вам пришлось столкнуться на Мальте впервые?

— Работа за рубежом — это всегда очень сложная история. Проект обходится в разы дороже, чем в России. При этом мы работаем в рамках технических служб, которые предлагаются там. Это совершенно другие зарплаты, иной темпо-ритм. То, что можно в России построить за двое суток, там строится неделю. Мы не можем привезти свой стафф, тех людей, которые ездят со мной всегда и знают спектакль, в связи с тем, что имеются ограничения на работу въезжающих россиян. Всё это усложняет техническую подготовку проекта. Тут хотелось бы подчеркнуть большую заслугу Константина Ишханова. Факт, что ему удалось получить разрешение на три недели закрыть для застройки центр Валетты, — такое вообще трудно представить! Каким даром убеждения нужно обладать и какой верой в проект, чтобы всё получилось! Только за это одно — ему огромное спасибо и большое браво!

European Foundation for Support of Culture Константин Ишханов, президент Европейскоского фонда поддержки культуры, и Илья Авербух

— Что, на ваш взгляд, связывает в культурном отношении Россию и Мальту?

— Мальтийцы хранят свою историю, они берегут ее, это их визитная карточка. Наш спектакль — тоже про русскую историю, мы также бережно к ней относимся и рассказываем ее вот в таком контексте. Думаю, именно это нас и сближает.

— После того, как отступит пандемия, у всех огромное желание — работать. За что возьметесь в первую очередь?

— Ситуация по-прежнему остается очень сложной. Но, мы надеемся, что скоро всё изменится. Я продолжаю строить планы. В силу того, что сейчас я много работал над телевизионным проектом (и работы было много), — не чувствовался простой. На данном этапе, в первую очередь, ставлю акценты на спектаклях «Анна Каренина» и «Снежная королева или зеркало тролля». «Снежную королеву» планируем показать в Германии. Премьера спектакля также должна состояться в России, в Сочи, и этот спектакль будет обязательно транслироваться на новогодние праздники в следующем году.

— Что пожелаете своим зрителям в наступившем Новом году?

— Для каждого из нас 2020 год был непростым. Но для меня, с точки зрения личной жизни, он оказался очень счастливым, я обрел семью! Карантин дал возможность передышки, пересмотра некоторых взглядов на жизнь. Хочу пожелать каждому, чтобы всё самое хорошее из этого года мы взяли с собой, а плохое оставили! Хочу пожелать, чтобы эта дикая история с пандемией (ведь нет людей в мире, кого это не коснулось!) так или иначе отошла, и мы вспоминали о ней только в учебнике истории. Хочу, чтобы мир, вернулся к тем правилам, которые были им установлены, чтобы зрители вернулись в залы, и мы снова смогли здороваться и протягивать друг другу руки! Очень хочу, чтобы все мы сняли маски и без опаски подходили друг к другу. Для меня всё это очень важно. Конечно, понятно, что всё это в одночасье не закончится, но я желаю, чтобы 2021 год стал переломным и всё нормализовалось. Еще хочу, чтобы мы снова вернулись на Мальту и показали наш замечательный спектакль! Желаю всем здоровья, благополучия и любви в семье!

European Foundation for Support of Culture Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин в роли влюбленных шутов в спектакле «Шутовская свадьба», Мальта 2019 г

Справка. За основу сюжета ледового шоу «Шутовская свадьба» — адаптации балета «Хрустальный дворец» на музыку современного композитора Алексея Шора — взята история времен правления российской императрицы Анны Иоанновны, славившейся своей любовью к необычным забавам и однажды пожелавшей поженить во дворце изо льда на реке Неве своих придворных шутов.

Премьерный показ ледового шоу состоялся 13 декабря 2019 года на Мальте при поддержке Европейского фонда поддержки культуры и продюсерской компании «Илья Авербух». Постановка стала первым ледовым шоу в истории островного государства.

Режиссером-постановщиком проекта выступил Илья Авербух. Костюмы созданы обладателями театральной премии «Золотая маска» Вадимом Волей и Ольгой-Марией Тумаковой. Главные роли исполнили известные фигуристы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Алексей Ягудин, Дмитрий Соловьев и Екатерина Боброва, Иван Ригини и другие. В постановке приняла участие солистка Большого театра Анна Аглатова.

Беседовала Татьяна Эсаулова