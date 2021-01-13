Ереван, 13 января, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Вопрос возвращения в Армению тех военнослужащих, которые попали в плен во время войны в Нагорном Карабахе, был поднят армянский министром иностранных дел Арой Айвазяном на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Минобороны России Российские миротворцы в Нагорном Капабахе

Об этом 13 января сообщили в пресс-службе МИД Армении. Ереван подчеркнул, что Айвазяном было заявлено о «важности немедленного и полного выполнения закреплённых в трёхстороннем заявлении от 9 ноября 2020 г. обязательств по возвращению военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц».

Ранее ИА REGNUM сообщало о телефонном разговоре, который Лавров провёл сегодня, 13 января, с Айвазяном. Российский МИД отметил, что стороны обсуждали реализацию тех договорённостей, которые были достигнуты на трёхсторонней встрече в Кремле 11 января 2021 г.

Добавим, что после переговоров в Кремле оппозиция Армении обвинила премьер-министра Никола Пашиняна, который представлял республику на переговорах, в том, что он уехал из Москвы, не решив вопроса с возвращением военнопленных.

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