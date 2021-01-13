Москва, 13 января, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Массовая кампания по вакцинации от коронавируса требует решения вопроса ответственности за поствакцинальные осложнения, считает депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия»).

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Парламентарий напомнил, что в 2020 году разработал законопроект, который предлагает повысить выплаты в случае смерти человека в результате поствакцинальных осложнений до 1 млн, в случае инвалидности — 400 тыс. и доплатой к пенсии 12 тыс. рублей. Сейчас выплаты составляют 30 тыс., 10 тыс. и доплату в 1 тыс. соответственно.

Не меньше беспокойства у Николаева вызывает форма «добровольного согласия».

«Она абсолютно неинформативна. Человек ставит свою подпись, реально не получая никакой информации о медицинском вмешательстве, которое за этим следует», — отметил он в ТГ-канале.

«Может, Минздраву, в конце концов, пора заняться этим вопросом? Или хотя бы высказать свою позицию?» — советует он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса.