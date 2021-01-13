Москва, 13 января, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин проверил готовность системы энергетики города к работе в условиях низких температур. Об этом 13 января сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Москва переживает в этом году настоящую зиму. Она кого-то радует, кого-то нет. Настоящие морозы», — сказал он во время посещения ТЭЦ-12.

По словам Собянина, для коммунальщиков и энергетиков эта ситуация создаёт более сложные условия работы.

Согласно информации портала, в настоящее время коммунальные и энергетические объекты Москвы работают в штатном режиме.