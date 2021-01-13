Москва, 13 января, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Из машины фермеров из Московской области, припаркованной в центре Москвы, сбежал бык.

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Животное зашло на территорию иммерсивного театра «Москва 2048», входящего в сеть международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия», сообщили 13 января корреспонденту ИА REGNUM в театре.

В момент происшествия зрителей в помещении культурного учреждения не было. Сотрудники ловить животное не решились, и бык, пользуясь свободой, прошёл по территории, поскользнулся и перевернул декорации.

Примерно через десять минут нашлись хозяева — фермеры из Подмосковья. Ситуация завершилась благополучно, ни животное, ни люди не пострадали.