Брюссель, 13 января, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности президента Косово и глава парламента края Вьоса Османи 13 января в рамках двухдневного визита в Брюссель провела встречу с главой Сената парламента Бельгии Стефани Д'Оз и главой палаты представителей парламента Бельгии Элиан Тильё.

President-ksgov.net Встреча Вьоса Османи со Стефани Д'Оз и Элиан Тильё

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой встречи стало обсуждение «завершения процесса интеграции Косово в европейскую семью».

Османи поблагодарила Бельгию за поддержку Косово на всех фазах государственного строительства и подчеркнула важность партнерства Косово с Бельгией для завершения процесса евроинтеграции.

По словам главы Косово, Бельгия представляет образец для Косово в деле установления верховенства права, обеспечения инвестиций в сферы образования и здравоохранения.

Глава Косово подчеркнула, что Косово уже выполнило все формальные критерии для либерализации визового режима с Евросоюзом, и напомнила о том, что человеческий капитал, предлагаемый краем, ценен для Европы.