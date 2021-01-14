Варшава, 14 января, 2021, 06:56 — ИА Регнум. Понадеявшись на победу на выборах в США Дональда Трампа, Польша готовится пожинать плоды такой неосмотрительности. Почему столь велик польский шок от произошедших в США событий, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

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«Скажи мне, кто твой друг», гласит начало старинной максимы, но что можно подумать о политике, чей друг, страшно подумать, сам Дональд Трамп, проштрафившийся и униженный? Конечно, такого политика каждый журналист будет способен выставить «тоже популистом» и «тоже авантюристом». Вот и целая правящая партия Польши «Право и Справедливость», которая многократно «засветилась» в признаниях теплых дружеских чувств к Трампу, оказалась сейчас в ужасном положении.

Также не повезло польскому президенту Анджею Дуде, который даже срочно создал специальное Бюро, для которого будет много работы по налаживанию отношений с новыми США. «Вляпавшихся» в дружбу с Трампом польских политиков немало, и всем им предстоит теперь искать выход из создавшегося в результате «ужасного захвата Капитолия трампистами» положения. Но сможет ли Польша принять вид послушной и покладистой страны, готовой искупать свои грехи беззаветной работой на пришедших к власти в США демократов?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Трамп тянет на дно проамериканскую Польшу».