Пхеньян, 14 января, 2021, 06:56 — ИА Регнум. На очередном, VIII съезде правящей в КНДР Трудовой партии Кореи лидер партии (и страны) Ким Чен Ын разразился жесткой критикой, заявив о невыполнении пятилетнего плана. Что означает такой резкий демарш против своих сопартийцев северокорейского лидера, назвавшего трудности, вставшие перед страной, «беспрецедентными», разбирался обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Эксперты сломали много копий, споря, что побудило Ким Чен Ына сказать о том, о чем, как считается, в «тоталитарных» странах никогда не говорят. Выдвигались версии, что эта критика всего лишь работа над образом самого Кима, призванная придать ему больше «человечности» в противоположность поддерживаемому северокорейскими СМИ образу «полубога».

Но даже если в особенностях исполнения Кимом своей роли лидера и можно разглядеть нюанс «очеловечивания», вряд ли он может считаться главным на фоне тех проблем, которые стоят перед КНДР на нынешнем этапе ее развития. Похоже, что Северная Корея приближается к тому же перепутью, на котором сломал себе шею СССР и сделал правильный выбор Китай. Что говорит о том, что перед Пхеньяном маячит призрак перестройки?

Читайте статью Владимира Павленко «В чем подлинный смысл партийной самокритики VIII съезда ТПК?».