Варшава, 14 января, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Польская ставка на безраздельное президентство Дональда Трампа в ближайшие 4 года сыграла с поляками злую шутку. О том, как переформат и без того ужатого со всех сторон польского МИДа позволит Варшаве выкрутиться из создавшейся неловкой ситуации, рассуждает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД Польши

Глава канцелярии польского президента Анджея Дуды Кшиштов Щерский подал в отставку и тут же получил от Дуды задание, важность которого может быть весьма велика. Еще бы, ведь Бюро международной политики (BMP) при президенте «откусит» часть функций МИД. Статус BMP еще может уточняться, но фронт работ перед ним может открыться широкий и не всегда тривиальный.

Ведь разрекламированная за последние годы дружба польского президента Дуды с американским президентом Трампом явно потребует новых людей с польской стороны, когда в США «внезапно» выиграл противник Трампа Джо Байден. Кроме того, создание BMP может быть еще одним ударом, развивающим атаку на МИД Польши. Почему правящая польская партия «Право и Справедливость» столь яростно «утюжит» МИД своей страны? Читайте статью Станислава Стремидловского «Варшава решила обойтись без МИД Польши».