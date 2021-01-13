Киев, 14 января, 2021, 02:55 — ИА Регнум. Украинская борьба за приоритет украинского языка на исходно русскоязычной по большей части Украине привел к необычному результату. Почему «победу» украинизации и следовало ожидать в такой уродливой форме, рассказывает ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Николай Богданов-Бельский. Ученицы. 1901

Законодательно предписанный объем книг, фильмов и прочих информационно-развлекательных материалов на украинском должен, по мысли украинизаторов, рано или поздно переломить так удручающую их привычку украинского населения читать и говорить по-русски. Тем не менее даже по результатам самых лояльных к укронационализму опросов до 2020 года украиноязычной литературе не удавалось сравняться с русскоязычной на шкале читательских предпочтений украинцев.

И вот в прошлом году это «счастливое» событие было зафиксировано, предпочтения эти наконец-то сравнялись. Только радость эта для тех, кому небезразлична украинская культура, омрачена дополнительными обстоятельствами, открывшимися в ходе исследования. Читают ли украинцы вообще, или чтение для них все больше становится редким явлением? Читайте статью Андрея Ганжи «Катастрофа украинского «HOMO LEGENS»».