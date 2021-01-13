Вашингтон, 13 января, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Власти Нью-Йорка разрывают три договора о сотрудничестве с принадлежащей Дональду Трампу компанией The Trump Organization, так как считают, что Трамп причастен к попытке мятежа, сообщает 13 января пресс-служба нью-йоркского муниципалитета.

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«Мэр Билл де Блазио сегодня объявил, что Нью-Йорк расторгнет три соглашения The Trump Organization с городом после кровавого мятежа, произошедшего в Капитолии на прошлой неделе», — указано в сообщении пресс-службы.

В частности, Нью-Йорк отменит соглашения на эксплуатацию карусели в Центральном парке города, двух катков Wollman и Lasker и площадки для гольфа Ferry Point.

«Президент спровоцировал мятеж против правительства Соединенных Штатов, в результате которого было убито пять человек, и пригрозил сорвать процесс конституционной передачи власти», — заявил мэр Нью-Йорка де Блазио.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января в Вашингтоне сторонники Трампа осадили здание Капитолия, ворвались в него и прервали сессию Конгресса, официально утверждавшую победу Джо Байдена на президентских выборах.