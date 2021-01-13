Грузия, 20 сентября, 2013, 13:58 — ИА Регнум. Лидер "Демократического движения", кандидат в президенты Грузии на предстоящих 27 октября выборах Нино Бурджанадзе обратилась с открытым письмом к председателю парламента Грузии и попросила его обратить внимание на искусственно создаваемые на телевизионном пространстве неравные условия для кандидатов в президенты.

По ее оценке, коабитация, которую правительство обещает закончить 27 октября, пока проявляется в создании лучших условий только для кандидатов в президенты от двух правящих сил.

Кроме того, две правительственные силы, которые недостатка в финансах не испытывают, благодаря внесенным в законодательство изменениям фактически удвоили получаемое из бюджета финансирование и дополнительно пользуются бесплатным временем для размещения своих реклам в телеэфире. "На этом фоне кандидату в президенты Нино Бурджанадзе для донесения своего голоса до населения Грузии приходится за минуту платить по несколько тысяч долларов", - сказано в обращении.

По мнению Нино Бурджанадзе и ее соратников, в ситуации, когда обе правящие силы полностью контролируют избирательные комиссии, имеют профинансированных из бюджета 22 тысяч наблюдателей, министры и главы местных администраций включены в их предвыборные кампании, говорить о равноправной и справедливой избирательной среде трудно.

Авторы заявления напоминают, что ныне входящие в правящую коалицию партии в свое время, будучи в оппозиции, требовали улучшения избирательной среды, но подчеркивают, что придя к власти, коалиция "Грузинская мечта" ничего для выполнения своих же требований сделала.

Что мешает вам сейчас привести эти требования в исполнение. Или после прихода к власти вы забыли, что списки избирателей нужно исправить, что закон "Могеладзе" (ограничения в финансировании политических партий, а Могеладзе была ранее главой службы финансового мониторинга политических партий) все еще действует.

"Демократическое движение" требует от парламента принятия в ближайшее время справедливых поправок в избирательный кодекс, чтобы создать равные условия для всех кандидатов в президенты.

Президентские выборы в Грузии назначены на 27 октября.