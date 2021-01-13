Токио, 14 января, 2021, 02:26 — ИА Регнум. Интересно, что мысль о составлении «курильского гербария» прочно засела в мозгу имеющих, вероятно, склонность к ботанике японских политиков и даже привела к финансовым выводам. Какой эффект планируют получить японские министры от фотографирования из космоса курильских травок, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр охраны окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми

По сообщениям японской газеты «Иомиури симбун», затраты на заглядывание на российские Курилы из космоса уже прописаны в бюджете Японии, а инициатива министра охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми встретила понимание и поддержку у его коллег. По мысли Коидзуми, неоднократно выраженной им в публичных заявлениях, если Курилы «японские», то и курильский гербарий тоже обязательно должен быть японским, это же дело японского престижа, не так ли?

И пусть гербарий придется собирать, фотографируя травы и кусты с безопасного расстояния со спутника, это все равно, считает Коидзуми и его единомышленники, «докажет японскую принадлежность Курил всему миру». Осталось только убедить простых обитателей Японии, число которых превосходит число японских министров, что эта космическо-гербарная овчинка стоит выделки. Что же думают в Японии о ботанических экскурсах своего правительства? Читайте статью Анатолия Кошкина «"Электронные гербарии» на службе японских реваншистов».