Минск, 14 января, 2021, 03:47 — ИА Регнум. Белорусский ВВП в прошедшем году отказался подниматься, несмотря на прямое и недвусмысленное указание самого неоднократного президента Белоруссии Александра Лукашенко. В чем причина такого неприятного для белорусской экономики казуса, разбирался постоянный автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

В принципе, несовпадение желаний и возможностей — не такое уж редкое явление, особенно если речь идет о белорусском стиле экономического планирования. Даже сам Лукашенко, обращаясь к собственному правительству, признал, что бойкость прогнозирования в Белоруссии соперничает только с лихостью невыполнения этих самых прогнозов.

И пообещал тем, кто продолжит так себя вести в следующем году, увольнения и отставки, невзирая на прежние заслуги. Не забыл ли Лукашенко включить в список ответственных себя, обращаясь к белорусскому руководству с этим пламенным призывом? Читайте статью Сергея Артёменко «Белорусское средневековье — 2021».