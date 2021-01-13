Киев, 13 января, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что власти выбрали оптимальные сроки для введения в стране локдауна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Самоизоляция

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 13 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль напомнил, что локдаун на Украине введен с 8 по 24 января и заявил, что если бы карантин усилили в декабре, это привело бы к серьезными экономическим проблемам.

«Старт ужесточения карантина с 8 января — наиболее оптимальная дата. Есть возможность не допустить распространение вируса после праздников и разорвать цепь заболеваемости», — заявил глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее местные власти обратились к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю к просьбой отменить локдаун, отмечая, что согласно официальной статистике, на Украине существенно улучшается ситуация с распространением коронавируса — в частности, количество заражений по сравнению с декабрем сократилось втрое.

Вместе с тем, вечером 12 января министр здравоохранения УкраиныМаксим Степанов заявил, что прямо сейчас нет никаких оснований для прекращения локдауна.