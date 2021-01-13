Москва, 13 января, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Обвинительный приговор в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева (КПРФ) оставлен в силе. Соответствующее решение 13 января было принято при рассмотрении апелляционной жалобы в Московском городском суде.

(сс) succo Суд

Ранее Замоскворецкий районный суд столицы признал Шереметьева виновным в мошенничестве. Парламентарию было назначено наказание в виде четырёх лет колонии условно, а также штрафа в размере 2 млн 171 тыс. рублей.

При этом Шереметьев сохранял статус депутата, поскольку приговор до решения апелляционной инстанции не считался вступившим в силу. Теперь парламентарий лишится своего мандата. Данный вопрос, вероятнее всего, будет решён на ближайшем заседании законодательного собрания столицы.